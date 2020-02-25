«Собаки жрут людей»: серия загадочных смертей в Красноярске

С начала 2020 года в Красноярске обнаружили искусанные тела уже пяти человек. Последний труп 37-летнего мужчины нашли во вторник, 25 февраля, на территории гаражного комплекса Ленинского района, сообщили в управлении МВД.

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Ранее тело с объеденными конечностями — на этот раз женщины — нашли 22 февраля во дворе дома на улице Мичурина. При этом рядом с жертвой бегала стая собак. В тот же день 10 бродячих собак напали на другую жительницу Красноярска, однако ей удалось спастись. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

13 февраля искусанное тело еще одной горожанки обнаружили на улице Кутузова Кировского района, а уже через семь дней, 20 февраля, по данным портала ТВК, в той же местности нашли труп мужчины с теми же увечьями.

Впервые же на искусанное тело правоохранители наткнулись 15 января – тогда в Ленинском районе на территории производственной базы нашли труп 58-летнего сторожа.

Точная причина гибели жертв пока не установлена. Проводится медицинская экспертиза, по результатам которой станет ясно, действительно ли именно собачьи укусы привели к смерти.

Из-за участившихся нападений бездомных собак на руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгения Петрюка 23 февраля завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Халатность», сообщали в местном СК. Его поместили в ИВС до 27 февраля. Во вторник, 25 февраля, пройдет заседание по избранию ему меры пресечения.

Власти города с задержанием Петрюка не согласны. «Мы считаем, что в своей деятельности он никаких правонарушений не совершал. Поэтому мэрия рассчитывает, что Евгений Петрюк выйдет на свободу и осужден не будет», — заявили там порталу NGS24.RU.

Председатель городской Общественной палаты Сергей Волков назвал происходящее «дурным спектаклем». «Дело тут не в том, чтобы решить ситуацию с безнадзорными животными, а в том, что некоторые товарищи решили себе статистику хорошую сделать! Отчитаются руководству, мол, задержали-наказали, премию получат или продвижение по карьерной лестнице, а собаки как жрали людей, так и далее будут», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Волков подчеркнул, что вопрос о бродячих собаках обсуждается на региональном уровне уже три года, однако безрезультатно.

«Дело в том, что депутаты законодательного собрания региона до сих пор не передали полномочия по обращению с безнадзорными животными городу! Разумеется, что и никаких денег у города тоже нет!», — пояснил председатель региональной ОП.

Тем временем некоторые жители Красноярска и вовсе не видели диких собак в Ленинском районе, где произошли два нападения. Так, руководитель городской организации по отлову бродячих собак «Бездомный пес» Светлана Загуменникова утверждает, что неоднократно дежурила там и стай собак не замечала. Кроме того, по ее словам, псы вряд ли бы смогли проникнуть за ограду промзоны, где нашли тела двух жертв.

«У всех характерные травмы и все раздетые. Вы же понимаете, что собаки аккуратно раздеть и еще расстегнуть сапоги как бы не могут. Предварительно, все пострадавшие — это лица без определенного места жительства.

Какое отношение Петрюк имеет к этим трупам — для меня до сих пор остается загадкой. Были заявки в этом районе, люди выезжали, есть видео, что собак не обнаружено. Мое личное мнение — наверное, ищут крайнего», — рассказала Загуменникова NGS24.RU.

Однако с ней согласны не все горожане. Так, 24 февраля, местный житель опубликовал видео, на котором запечатлена стая бездомных псов, бродячая по улице Металлургов. «Если отстреливать не начнут, они будут людей жрать, толку отлавливать и отпускать», — сообщил автор ролика NGS24.RU.

Всего, по данным прокуратуры, в 2019 году от жителей поступило почти семь тысяч жалоб на бродячих псов. При этом, как сообщают в ведомстве, эффективность работ по отлову в городе составила всего 4%.

Отметим, что резонансный случай произошел в ноябре 2019 года, когда стая диких собак набросилась на 8-летнего мальчика в районе Черемушек. Итог — рваные раны по всему телу. Только благодаря тому, что ребенка быстро доставили в хирургическое отделение больницы, его удалось спасти.

Как сообщают местные СМИ, до января 2020 года отловленных диких собак в Красноярском крае чипировали, стерилизовали и отпускали. При этом с 1 января вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Правила были дополнены. Теперь уже чипированных собак, на которых поступают жалобы от горожан, будут отлавливать вновь и помещать в приюты. Так власти планируют бороться с участившимися нападениями животных.