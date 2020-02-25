«Подыгрывают следствию»: как работают адвокаты по назначению

Счетная палата РФ выявила системные проблемы с работой адвокатов по назначению: право на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, гарантированное гражданину Конституцией РФ, на практике в полной мере, по мнению аудиторов, не реализуется. Отчет опубликован на сайте ведомства.

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К такому выводу ведомство пришло по итогам анализа использования средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению в 2016-2018 годах и текущем периоде 2019 года.

«Так, в соответствии с утвержденным правительством положением о возмещении процессуальных издержек, денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвовавшему в деле по назначению дознавателя, следователя или суда, должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования. Однако на практике это не всегда соблюдается: в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокаты указывают реквизиты личного счета», — заявляет ведомство.

Более того, анализ деятельности «государственных адвокатов» показал высокий процент дел, которые впоследствии были обжалованы, а также большое количество случаев привлечения их к ответственности.

Это, по мнению представителей Счетной палаты, может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой юридической помощи, а также отсутствии на законодательном уровне критериев оценки деятельности адвоката.

Согласно статистике, которую опубликовало ведомство, число юристов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению суда, достаточно. Общая численность адвокатов, внесенных в реестры субъектов РФ в 2016 году, составила 74,7 тыс. человек, в 2017 году 76,7 тыс. человек и 82,1 тыс. человек в 2018 году. В среднем, по данным Счетной палаты, адвокат по назначению суда ежемесячно защищает трех человек.

При этом средняя стоимость защиты одного подсудимого в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а средний доход одного «государственного адвоката» в месяц оценивается в 26-69 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.

«Проведенный анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией РФ», — говорится в материалах Счетной палаты.

Ведомство также отмечает, что средства федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению выделялись в достаточном объеме, однако имели место случаи, когда юристы получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В ведомстве подчеркнули, что таких случаев порядка 3 тыс. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей.

Юрист, который работает в судебной системе более 20 лет, Мария Иванова (имя изменено) сообщила «Газете.Ru», что юристы по назначению не всегда бывают честны.

Они халатно относятся к своей работе: набирают как можно больше дел, чтобы увеличить выручку, и не исполняют обязанности в полном объеме.

«Это не зависит от того, бесплатно или нет — они получают минимальную сумму за свои услуги. Вот, к примеру, в уголовном судопроизводстве, проблема в том, что они часто подыгрывают следствию. Ну и, конечно, незаинтересованно относятся. Не любят работу из-за нищенских зарплат. В регионах адвокаты часто набирают дела и относятся к ним конвеерно», — поделилась Иванова.

Тем временем почетный адвокат России Георгий Зубовский считает отчет Счетной палаты, критикующий «госадвокатов» необъективным.

«Вся статистика имеется на сайте Адвокатской палаты. Ею же приняты стандарты минимальной юридической помощи по назначению. Стандарты очень жесткие и, если адвокат нарушит объем стандарта, то есть окажет менее квалифицированную помощь человеку, для него предусмотрены дисциплинарные наказания в виде выговора и так далее — вплоть до лишения статуса», — заключил юрист.