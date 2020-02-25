Стриптиз в морге: кто устроил вечеринку в Петербурге

Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов в Санкт-Петербурге отстранили от обязанностей после того, как в сеть было слито видео стриптиза в морге. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завотделом <...> отстранен от исполнения обязанностей на время проверки. Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию», – заявил агентству представитель петербургского комитета здравоохранения.

Он добавил, что после скандала из служебной командировки в Новгород был досрочно отозван начальник морга. Ему нужно будет доложить о результатах проверки в комздрав.

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Сейчас известно, что руководство бюро судмедэкспертизы не одобряло никаких мероприятий в учреждении и не санкционировало присутствие посторонних. «Судебно-медицинскому эксперту, которая нарушила приказ, <...> будет объявлен выговор», – добавил собеседник агентства. Кроме того, руководству ЧОПа, охраняющего морг, напомнили о строгом запрете допуска посторонних на объект без разрешения руководства морга.

Ранее издание «Фонтанка» опубликовало видео, на котором полураздетая девушка танцует в помещении морга. Стриптизерша, по данным СМИ, развлекала сотрудников мертвецкой на корпоративе. В редакцию видео прислал читатель, отметив, что все происходило в ординаторской. Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко подтвердил произошедшее — впоследствии его и отстранили.

Ранее, 23 февраля, в Бурятии из органов внутренних дел уволили сотрудницу местной полиции, которая пригласила стриптизершу в отделение на мероприятие по случаю Дня защитника Отечества.

Скандальное видео появилось в соцсетях. На нем запечатлено выступление стриптизерши в актовом зале, где находятся около 30 сотрудников полиции. «Оживились мальчики!» — комментирует происходящее женщина за кадром.

Сотрудники органов правопорядка реагируют по-разному: некоторые смеются, снимают на телефон, а кто-то смущается. В ролике не указано, когда именно было снято видео, но на кадрах видны торты и праздничные воздушные шары, в том числе в виде числа «23». Уточняется, что выступавшая девушка не является сотрудницей правоохранительных органов: ее пригласили в отделение в качестве гостя.

В МВД по Бурятии обратили внимание на низкий уровень воспитательной работы и объявили предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ.

Днем ранее выступление стриптизерш на 23 февраля подарили сотрудникам московского парка Горького. Об этом сообщил в своем инстаграме бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин.

Кто решил сделать такой подарок сотрудникам — пока не сообщается. Это выясняет администрация парка Горького, заявили представители пресс-службы парка. «Мы обязательно проведем служебное расследование и разберемся в сложившейся ситуации», — указано в официальном сообщении.

Схожий «стриптиз-скандал» в сентябре 2019 года произошел в колонии-поселении №14 в Красноярском крае. На кадрах видно, как женщины снимают с мужчин одежду. После публикации видео с вечеринки управление ФСИН начало проверку. Как отмечается, корпоратив проводился не на территории учреждения, а в местном клубе. Врио начальника колонии отстранен на время проверки.

Скандал случился в 2011 году и в Перми. На видеохостинг YouTube был выложен ролик, в котором, как следовало из комментария,

глава пермской службы судебных приставов танцевал стриптиз в клубе во время ведомственного корпоратива. На видеоролике мужчины, не стесняясь гостей и посетителей клуба, без рубашек и штанов танцуют приват-танец под подбадривание ведущей мероприятия.

«В управление ФССП по Пермскому краю направлена комиссия центрального аппарата для проверки информации, размещенной в сети интернет», — сообщали в пресс-службе ФССП России.