Не тормози: как безопасно проезжать «лежачих полицейских»

Россияне часто допускают ошибки при переезде «лежачих полицейских» — они могут привести как к повреждению автомобиля, так и к травмированию самого водителя, пишет «Российская газета».

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Одной из самых распространенных проблем считается попытка россиян преодолеть «лежачий полицейский» не сбавляя скорости. В результате может сломаться ходовая часть машины, а в худшем случае — пострадают водитель и пассажиры.

Но сильно давить на тормоз при переезде «лежачего полицейского» также не стоит. На подвеску в таком случае придется серьезная нагрузка, за которой последуют опасные удары по элементам шасси.

Лучшими способами преодоления препятствия на дороге издание назвало предварительное плавное торможение, либо короткий удар по педали тормоза непосредственно перед «лежачим полицейским» — этот вариант позволит преодолеть препятствие с расслабленной подвеской.

Кроме того, водители часто хотят схитрить, проехав «лежачего полицейского» лишь колесами одного борта, то есть двигаясь частично по обочине. Согласно статье 12.15.1 КоАП РФ, езда по обочине — это нарушение ПДД, за которое водителя могут наказать штрафом в размере 1,5 тыс. рублей. Денежное взыскание может оказаться не единственной неприятностью: подобным способом можно подвергнуть опасности машину, ведь элементы шасси при таком частичном объезде препятствия подвергаются даже большей нагрузке. Также велика вероятность поцарапать диски колес о бордюр.

Конечно, к каждому виду «лежачего полицейского» нужен свой индивидуальный подход, отмечает «Российская газета». Например, когда такое препятствие кажется водителю слишком высоким, стоит максимально сбавить скорость перед ним, чтобы не повредить подвеску.

Если на дороге встретился пластиковый «лежачий полицейский», у которого некоторые фрагменты отсутствуют, рекомендуется не попадать колесами в образовавшееся углубление и минимизировать раскачку. Дело в том, что в образовавшихся на месте пластика дырах могут торчать болты и арматура, из-за чего есть вероятность проткнуть колесо.

Если человек все-таки повредил машину при переезде «лежачего», стоит обратиться в суд, чтобы получить компенсацию. Возмещение ущерба будет произведено, если водитель докажет, что препятствие установлено не по ГОСТу — например, нет световозвращающих элементов или дорожных знаков, указывающих, что в этом месте установлен «полицейский».

Чтобы в суде поверили, стоит не забыть сделать фото «лежачего полицейского» и повреждений, которые получил автомобиль, а также вызвать наряд ГИБДД, ведь сотрудники дорожной полиции и контролируют состояние подобных элементов принудительного снижения скорости.

Только 13 февраля ГИБДД обнародовало статистику по нарушениям ПДД со стороны россиян в 2019 году — отчет оказался в распоряжении «Известий». По сравнению с 2018 годом количество выписанных гаишниками административных штрафов выросло на 14 млн и составило 142,1 млн. Средний размер денежного взыскания равнялся в прошлом году 828 рублям.

Чаще всего граждан штрафовали за превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, разметки и проезд на красный сигнал светофора — кроме того, многие водители не пристегивались, а мотоциклисты ездили без шлемов.

Больше всего нарушали ПДД в 2019 году москвичи, жители Подмосковья, Свердловской области, Татарстана и Краснодарского края.

При этом до Федеральной службы судебных приставов (ФССП) дошло 35 млн постановлений о неоплаченных штрафах — это на 8 млн больше, чем в 2018 году. Сейчас россияне должны государству 10 млрд рублей в связи с нарушениями ПДД, уточнили в Госавтоинспекции.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков уверен, что количество штрафов выросло вовсе не из-за пренебрежения водителями правил — дело в том, что в России устанавливается все больше камер. В сравнении с 2017 годом количество камер в стране увеличилось почти в два раза, а в столице — на 15–20%, рассказал «Известиям» директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

«Кроме того, ежегодно армию автолюбителей пополняют примерно 2 млн человек. А это люди с малым опытом вождения, которые ошибаются», — пояснил Лысаков.