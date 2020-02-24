Победить коронавирус: Китай создал вакцину

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработана вакцина против коронавируса. Предварительно, она позволит сформировать иммунитет к этому виду заболевания. Однако этот препарат следует еще дополнительно протестировать и доработать, передает ТАСС.

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«В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией. Кроме центра эпидемии [в провинции Ухань] в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок», — указал дипломат. Что касается китайского многомиллионного Уханя, посол считает, что в этой провинции эпидемия пройдет «где-то в течение марта».

«Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса — это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки [вакцины]», — рассказал Чжан Ханьхуэй.

Китайский посол напомнил, что Китай активно сотрудничает с международным сообществом, чтобы производить совместную борьбу с заболеванием. Он рассказал, что в страну была направлена специальная делегация от Всемирной организации здравоохранения. Она занимается изучением нового типа вируса.

«В этой делегации есть два специалиста из России. А до этого из России направили делегацию медицинских специалистов, наши специалисты вместе обменивались мнениями. Это очень хорошее начало сотрудничества между Китаем и Россией в области здравоохранения», — сообщил дипломат.

Он заверил, что китайские власти готовы также активизировать взаимодействие между странами в сфере борьбы с заболеванием. «Мы очень благодарны за поддержку от российского руководства, российского народа. Мы видим добрую волю», — добавил он.

Помимо всего прочего, посол рассказал, насколько эффективна китайская медицина в борьбе с коронавирусом, который на сегодняшний день распространился по всему миру.

«Практика показывает, что китайская медицина, китайские лекарства эффективно действуют [в лечении коронавирусной инфекции]. Общая эффективность китайской медицины — свыше 85%. В некоторых районах даже больше 90%», — заявил Чжан Ханьхуэй. При этом он отметил, что при применении китайских средств на ранних этапах заболевания у пациентов отсутствовали осложнения.

«Самые эффективные способы [лечения] — это европейская медицина в сочетании с китайской медициной», — уточнил дипломат КНР.

По его словам, ежедневно выздоравливают «более 2 тыс. человек». «А новых случаев заражения инфекцией [в день происходит] несколько сотен», — заявил посол.

Несколькими днями ранее китайские специалисты из области здравоохранения сообщили об эффективности переливания крови выздоровевших пациентов. По словам главы больницы «Цзиньиньтань» в Ухане Чжан Динюй, плазма крови от переболевших COVID-19 помогает побороть вирус тем, кто находится в тяжелом состоянии.

Медики нашли в плазме некоторых людей, которые справились с заболеванием, антитела, способные перебороть коронавирус. При помощи переливания, как сообщает Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, вылечены были, как минимум, 10 человек.

Донорская плазма крови вводится тяжелобольному пациенту после того, как пройдет инактивацию опасных вирусов. Сначала эту методику опробовали на трех пациентах, а затем стали постепенно включили в программу и других заболевших.

По данным китайских чиновников, состояние здоровья больных изменилось за ближайшие 12-24 часов. У пациентов были значительно снижены индикаторы воспалительных процессов. «Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина тоже улучшилась», — рассказали в Минздраве КНР.

Как передает ТАСС, эту методику разработали специалисты компании China National Biotec Group (CNBG). Она является подразделением одного из крупнейших фармакологических конгломератов Китая Sinopharm.

Однако при всех тех мерах, которые предпринимают как в Китае, так и в других странах, распространение вируса не останавливается. По данным портала DXY.cn, на сегодняшний день заражены 79550 человек. Жертвами вируса стали 2628 человек. Тем не менее постепенно увеличивается количество выздоровевших — вирус победили 25212 человек.