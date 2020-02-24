Теплое прощание: какой будет погода в конце февраля

Погода в ряде российских регионов на этой неделе будет снова выше нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Необычное тепло ожидается в Москве, Краснодарском крае, Якутии и Ростовской области.

«Температура будет выше нормы в Москве в понедельник на 9°C, послезавтра — на 7°C, в среду — на 6°C, в четверг и пятницу — почти на 9°C. Будут ли рекорды биться? Могут во второй половине недели, как минимум будут приближаться к ним», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, на всей территории России температура установилась «экстремально высокая». В северной части Сибири превышение нормы — на 16°C, в Якутии — на 6-8°C, в Ростовской области и Краснодарском крае — на 12°C и 10°C соответственно. «Это обуславливает один и тот же Атлантический процесс», — отметил он.

Между тем американские ученые из Weather Underground и Weather Tiger LLC. считают, что аномально теплая зима в России и других странах Европы, а также в США объясняется климатической аномалией в Арктике, сообщило агентство Bloomberg.

В районе Северного полюса образовалась «необычайно устойчивая» область низкого давления, из-за чего ветры, отправляющие холодный воздух на юг, оказались «заперты» в одном месте. Таким образом, эти ветры циркулируют на самых северных широтах планеты.

В США температура воздуха оказалась на 3°C выше нормы, и если аномалия продлится до конца февраля, то эта зима станет самой теплой в Северной Америке за последние полтора века. Точно такая же ситуация с погодой сложилась в Европе, на востоке Канады и в большей части России.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, что аномальная зима в России вызвана наступлением теплых воздушных масс из региона Атлантического океана и вытеснением ими холодного сибирского воздуха.

Только в конце декабря и январе благодаря северным воздушным потокам «установился на непродолжительное время антициклон» и температура стала минусовой, но все остальное время «погодой дирижировала Атлантика», добавил Вильфанд.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт. <...> Подобного я не припомню», — уточнил синоптик. Этой зимой температурные отклонения от нормы достигали 25-28°C.

Вильфанд и его подчиненные уже успели окрестить эту зиму «розовой» и «вишневой». За почти полтора столетия истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало 1960-х годов. Синоптики полагают, что в будущем зимы будут все теплеть и теплеть.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что над всей территорией России установилась аномально теплая погода, поскольку

за Уралом не сформировался «сибирский максимум» — мощная зона высокого давления. Циклоны из-за этого свободно проходят над Уралом, неся теплый воздух из Атлантики, а холод идет в Канаду, на Аляску — там сейчас морозы достигают -30°C.

«В Квебеке — а это широта Крыма — до -20°C со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, начала ноября», — добавил Варакин.

Он также объяснил теплую зиму над центральной Россией «идеальным стечением обстоятельств»: большая холодная зона сталкивается с теплом над Гольфстримом, проникая в Европу. После этого без каких-либо препятствий холод идет в Азию и Северную Америку — в район Великих Озер.

Стоит добавить, что есть давняя примета: чем холоднее зима, тем жарче лето. Однако Роман Вильфанд в разговоре с 360 сообщил, что ученые пока не определили, что зимняя и летняя погода как-то связаны друг с другом.

«Значимых статистических связей между температурой разных сезонов в одном и том же регионе проследить пока не удается», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России. Он отметил, что ученые наблюдают так называемую дальнюю связь. Так, например, если в Китае тепло, то в Северной Америке может быть холодно, и наоборот.