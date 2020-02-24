«Ушла, ничего не сказав»: в Мексике нашли пропавшую россиянку

В Мексике нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю россиянку, которая постоянно проживает в Халиско со своей семьей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на консула России в Мексике Андрея Трояновского.

«Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома», — отметил дипломат.

21 февраля Генеральная прокуратура Халиско объявила «желтую тревогу» из-за исчезновения в городе Тлахомулько в период с 17 по 19 февраля трех несовершеннолетних девушек, среди которых были 15-летняя россиянка, а также две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

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«Я знаю эту семью уже несколько лет и помогал им решать консульские вопросы несколько лет назад. По словам ее отца, перед исчезновением она находилась дома со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17-го числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию», — сообщал консул РФ в Гвадалахаре. В ведомстве были обеспокоены тем, что подростки, возможно, оказались в опасности и могли стать жертвами преступления.

Однако спустя неделю прокуратура штата на своей официальной странице в Twitter сообщила, что местоположение девушек, число которых возросло до пяти, установлено. Уточнялось, что две из них несовершеннолетние.

Четыре девушки признались, что были вместе, когда начались поиски. Согласно официальной информации, все пятеро «отсутствовали по собственному желанию при обстоятельствах, которые не определены».

И все же не всех пропавших за границей россиян находят живыми. Так, 7 февраля 2020 года в Милане нашли мертвой 34-летнюю россиянку. Как сообщали местные СМИ, накануне в полицию обратился отец пропавшей — в течение суток он не мог дозвонится до дочери.

Когда мужчина пришел к ее квартире, которая располагается в фешенебельном районе города, ему никто не открыл. Испугавшись за жизнь родственницы, он выбил дверь. В квартире он обнаружил тело женщины.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили россиянку сидящей на стуле с ожогами и синяками на теле, ее лицо было в крови. По предварительным данным, женщина скончалась за день до обнаружения.

При этом местное издание Corriere della Sera писало, что следствие пока не имеет оснований для подозрения в убийстве. Прокурор Адриано Скудьери заявил, что, по одной из версий, причиной смерти стал «момент коллапса». Выяснилось, что женщина злоупотребляла алкоголем и лекарствами, а также проходила курс лечения от зависимости. Кроме того, она страдала от продолжительной депрессии.

В архивах полиции сохранилась информация о том, что за несколько месяцев до ее смерти женщину нашли ее без сознания, когда у нее в квартире возник небольшой пожар. Именно тогда, по мнению правоохранителей, она и могла получить ожоги на теле. Представители генконсульства России в Италии разбираются в произошедшем.