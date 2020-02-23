Остановить коронавирус: страны закрывают границы

— К 24 февраля число инфицированных достигло 77150 человек, скончались в результате заражения коронавирусом COVID-19 2592 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Выздороветь удалось 24963 пациентам.

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— В то же время, по данным ВОЗ,

в мире на данный момент коронавирус диагностирован у 79 360 человек, а количество случаев с летальным исходом достигло 2619. Всего распространение болезни затронуло 29 стран.

В Россию прибыли инфицированные

— Восемь россиян возвратились в Россию на специальном борту МЧС из Японии, где они находились на карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Среди эвакуированных трое заражены коронавирусом. Остальные пассажиры судна отказались возвращаться на родину на самолете МЧС.

— Прибывших из Японии поместили на двухнедельный карантин в одной из инфекционных больниц Казани. Медицинский блок находится под охраной Росгвардии. По словам Голиковой, у инфицированных коронавирус протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

— На данный момент на территории РФ почти 11 тыс. человек находятся под контролем в связи с подозрением на коронавирус — все они граждане Китая или недавно приехали из республики, уточнили в Роспотребнадзоре.

Страны закрываются друг от друга из-за коронавируса

— Ситуация с коронавирусом в Китае по-прежнему серьезная и сложная, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

— Резкий скачок числа инфицированных наблюдается в Италии. Там выявлено уже 152 случая заражения, три из которых с летальным исходом, сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли.

— Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания вернувшимся из Китая гражданам, находящимся на карантине в санатории в Новых Санжарах, передает «Укринформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Он подчеркнул, что передавать в обсервацию разрешено лишь средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

— В связи с распространением коронавируса страны стали закрывать границы. Так, Израиль запретил въезд иностранцам, недавно выехавшим из Южной Кореи и Японии, а также ввел ограничительные меры для туристов из Австралии и Италии. В свою очередь Турция, Афганистан, Армения и Пакистан закрыли границу с Ираном.

— Число жертв коронавируса на Diamond Princess выросло до 691 — только за 23 февраля заболевание было выявлено еще у 57 человек, преимущественно это члены экипажа. Скончались в результате инфицирования три туриста с лайнера.

— Из-за эпидемии по всему миру отменяются значимые культурные мероприятия. Оперный театр «Ла Скала» в Милане объявил об отмене всех спектаклей. Также в экстренном порядке закрылась одна из крупнейших в городе галерей «Брера». В другой точке Италии власти решили завершить Венецианский карнавал из-за вспышки заболевания.