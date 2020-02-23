Аномалии круглый год: погода отыграется на лете

Аномальная зима, пришедшая в Россию, не вызовет сверхжаркого или сверххолодного лета. Об этом заявил сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселев, передает URA.RU.

«Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — подчеркнул эксперт.

По словам Киселева, такая закономерность находит подтверждения в многолетней истории наблюдений за климатическими изменениями. Он также отметил, что важным фактором является бесснежность этой зимы — низкое количество осадков зарегистрировано как по стране в целом, так и на северо-западе России.

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Климатолог заявил, что поскольку в почву не поступает достаточного количества влаги, сельское хозяйство может пострадать в случае резкого похолодания — растения могут просто-напросто погибнуть.

Пару недель назад «Известия» опубликовали слова директора института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна. Он сообщил, что

на территории России из-за аномально тепло зимы в текущем году могут исчезнуть комары, а также, вероятно, сократится популяция речной рыбы.

В период потепления насекомые просыпаются и не могут найти себе пропитание, в результате чего погибают. А численность рыбы рискует сократиться вследствие отсутствия личинок комаров, которыми они питаются. Эксперт отметил, что больше всего эти проблемы грозят малькам и головастикам. Кроме того, по словам Данилова-Данильяна, теплая зима может привести к гибели икры, которую отложили лещи, сазаны и караси. Это может сократить их популяции на 20–30%.

Незадолго до этого схожие опасения выразил директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен. Он подчеркнул, что при раннем исчезновении снега комары лишаются привычных условий для того, чтобы появилось новое потомство.

Сааринен также добавил, что

бесснежье приводит к неурожаю, так как снег является источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». Подобная зима всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — отмечал врио главы Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог.

С 70-х годов XIX века, когда в России были начаты регулярные метеорологические наблюдения, в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплее и теплее.

Весна в этом году тоже ожидается аномальной. Евгений Тишковец из центра «Фобос» заявил, что погода в марте будет на 2-4°С выше положенной нормы. «Норма для Москвы — минус пять-шесть градусов ночью, днем — плюс полтора градуса. В нынешнем марте к средним температурам надо прибавить два-четыре градуса», — сказал он и добавил, что «астрономическое начало весны», в крайнем случае, можно ожидать к 23 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей центрально-европейской части России ожидает ранняя весна. По его словам, выпадение снега в марте возможно, однако он все равно сойдет раньше времени.

«Понятно, что это будет ранняя весна», — добавил специалист.

Вильфанд отметил, что ледоход на европейских реках бывает в первой половине апреля, но так как эта зима теплая, лед тонкий, а где-то его вообще нет. Он считает, что лед сойдет с рек рано, поэтому сильного половодья в центре России не будет.