Температура в норме: как лечат пассажиров Diamond Princess

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян. Чиновники рассказали, что пятеро из доставленных в больницу — жители республики, включая одного ребенка, передает информационный портал «Татар-информ».

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«Все 8 человек находились на одном корабле, общались между собой. С учетом того, что это жители нашей республики, а наша инфекционная больница соответствует всем требованиям, мы приняли решение, что Казань способна принять этих граждан», — сказал Минниханов.

Доставленные пациенты ближайшие две недели будут наблюдаться в отдельных медицинских боксах.

Весь этот блок больницы будут охранять сотрудники Росгвардии. У помещенных в карантин будут ежедневно брать анализы, а также проводить необходимые медицинские процедуры.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подтвердила, что эвакуированные с лайнера россияне пребывают в хорошим состоянии. Она отметила, что у троих вернувшихся на родину граждан страны, у которых ранее был выявлен новый коронавирус, «заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений».

«Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», — добавила Голикова.

Круизный лайнер Diamond Princess отправили на двухнедельный карантин 5 февраля. На его борту находились более 3700 пассажиров и членов экипажа. Около половины из них — граждане Японии, остальные — граждане 56 стран, в том числе 24 россиянина.

Судно вышло из порта Йокогама еще 20 января 2020 года, после чего успешно проследовало по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, а 3 февраля вернулось в пункт отправления. К этому времени несколько человек на борту заявили о недомогании. В результате японские власти решили объявить карантин и, прежде чем позволить людям вернуться домой, обследовать всех находившихся на лайнере.

Только в первый день медики выявили пневмонию, вызванную новым вирусом COVID-19 из Китая, у 10 человек. Их поместили в больницу в префектуре Канагава. Японские власти полагают, что источником заражения стал 80-летний пассажир из Гонконга.

Он прилетел в Японию на самолете и находился на борту пять дней. Коронавирус у него обнаружили, когда он уже вернулся в Гонконг, сообщали в компании-перевозчике.

Стоит отметить, что власти не всех стран рады принять своих граждан, заболевших вирусом. Так, например, президент Соединенных Штатов Дональд

Трамп разозлился на своих советников за то, что они разрешили американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.

Об этом сообщает Washington Post. При этом пассажиров, у которых обнаружили вирус или его симптомы, первоначально должны были оставить в Японии. Глава Белого дома был согласен с данным планом. Однако Госдепартамент и министр здравоохранения, не сообщив главе государства, решили вернуть и 14 американцев с коронавирусом, поместив их в изолятор. Трамп узнал о решении постфактум.

Кроме того, в четверг, 20 февраля, из китайского города Ухань в Харьков спецбортом рейса PQ 7302 были доставлены 45 украинцев и 27 иностранцев из-за вспышки коронавируса. Ближайшие две недели все они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Вскоре жители поселка Новые Санжары пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых привезли эвакуированных из Китая украинцев. Местные жители подожгли шины и дрова на дороге, забросали камнями автобусы, а затем вступили в рукопашную стычку с охранявшей колонну полицией.

По состоянию на утро 23 февраля вирусом заболел 78761 человек, из них выздоровели 23122, умерли — 2461.