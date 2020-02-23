Заражение началось раньше: откуда пошел коронавирус

— По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 23 февраля вирус выявили у 78 761 человека, общее количество умерших от вызываемого им заболевания увеличилось до 2442 человек. При этом врачи вылечили и выписали 23 122 человека, у которых подтвердился диагноз.

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— По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано более 1200 случаев заболевания в 26 странах. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что медики обеспокоены числом случаев коронавируса «без четкой эпидемиологической связи», которые были зарегистрированы за границами Китая.

— Тем временем специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что люди начали заражаться новым типом коронавируса COVID-19 еще в ноябре или начале декабря прошлого года. Следовательно, рынок в Ухане, который изначально назвали очагом распространения заболевания, не был его источником. «Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — цитирует заявление специалистов РИА «Новости».

Ученые выразили мнение, что «нулевой пациент» мог заразить кого-то на рынке, который стал благоприятной средой для передачи инфекции между людьми. Всего же они насчитали три маршрута, по которым коронавирус распространился в дальнейшем.

Захватывает мир

— За три дня в Италии подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство Agenzia Italia по итогам экстренного заседания итальянского совета министров.

— По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, зараженных выявили в пяти регионах: большинство из них находятся в Ломбардии — 54 человека, еще 17 человек — в Венето, двое — в Эмилии-Романье, столько же — в Лацио и один в Пьемонте. Жертвами коронавируса в Италии стали два человека.

— Власти Южной Кореи объявили о 229 новых случаях заражения. Общее число заболевших в стране таким образом достигло 433. Заместитель министра здравоохранения Ким Ган Нип заявил, что распространение вируса «достигло серьезного уровня». В стране уже зафиксировано два летальных исхода. Власти опасаются, что это число может увеличиться.

Россия спасается

— Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве также уточнили, что за период мониторинга зарегистрированы «1116 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР».

— Прилетевшие в Казань восемь пассажиров Diamond Princess размещены в городской инфекционной больнице — у троих обнаружено заболевание, которое протекает в легкой форме. Среди прибывших пятеро жителей Татарстана, в том числе один ребенок. Власти республики пообещали, что эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.