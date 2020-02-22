«Внимание любой ценой»: мурманский подросток закопал ребенка

В Мурманской области правоохранители задержали 15-летнего школьника по подозрению в покушении на убийство 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 февраля 2020 года на улице Новой в городе Кандалакше. В тот день подросток сперва избил, а после попытался задушить малолетнюю жертву. После того как мальчик потерял сознание, подозреваемый решил, что тот скончался — он закопал его в снегу.

Как передает телеканал РЕН ТВ, пострадавший учился в одном классе с младшим братом задержанного. Между ними часто были конфликты, однако о потасовках в школе он долгое время не рассказывал родственникам, в то время как его оппонент постоянно жаловался на него старшему брату. Около месяца назад мать избитого обо всем узнала, после чего пришла в школу разобраться, однако педагоги рекомендовали ей обратиться в полицию. По предварительным данным, это спровоцировало 15-летнего школьника на жестокость.

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Спустя некоторое время пострадавшего ребенка нашли прохожие, которые вызвали бригаду скорой помощи — медики срочно доставили его в больницу. Там на его теле были зафиксированы следы применения насилия.

По горячим следам правоохранители установили и задержали предполагаемого злоумышленника. На него завели уголовное дело — в настоящее время со школьником работают следователи. «Ввиду, в том числе отрицательных характеристик, жестокого способа совершения противоправного деяния, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следкоме.

Расследование дела продолжается и находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Между тем, сообщает телеканал РЕН ТВ, ранее подросток уже совершал убийство. В 2017 году он столкнул восьмилетнего мальчика с дамбы в реку. В преступлении малолетний признался инспектору подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). В ходе беседы он улыбался, а также рассказал, что остался смотреть, как его жертва тонет.

В результате подростка поместили в психиатрическую больницу на 30 дней. После этого, спустя некоторое время, юноша избил несколько детей. С 2016 года ему под руку попались пятеро — трое девочек и двое мальчиков 2005-2008 года рождения, с которыми он даже не был ранее знаком, отмечает РЕН ТВ.

«Три года назад (в 2017 году) в день рождения моей дочери он избил ее электропроводом. Она прибежала домой, у нее кровь течет из-под шапки. Я написала заявление в полицию», — сообщила порталу «СеверПост» мать пострадавшей девочки.

Далее, по словам женщины, к ней домой пришел участковый, а с ним — мать подростка и он сам. Полицейский, ссылаясь на возраст подростка, заявил, что к ответственности его привлечь нельзя и он должен просто извиниться за свое поведение.

После нескольких случаев избиения детей подростка хотели повторно отправить в медучреждение. Однако суд посчитал, что можно обойтись без подобной меры. Известно, что несовершеннолетний страдает астмой.

Знакомые задержанного отмечают, что тот испытывал потребность во всеобщем внимании — ради этого он готов был пойти на все.

«Ему всегда мало внимания, и с каждым разом он хочет заполучить внимание любой ценой. И неважно, что для этого ему придется сделать. Он рвал обои, кидал гантели в двери у себя дома. Бил посуду, ломал технику в доме. Разбивал себе нос. И все это для внимания.

Он не плохой и не хороший. Он просто невоспитанный, маленький, избалованный мальчик, который обижен был когда-то окружающими. Он сам прочувствовал на себе травлю и рукоприкладство со стороны подростков в детстве. И убедил себя в том, что, если так делают со мной, почему я так же не могу с другими?» — рассказала Telegram-каналу Life Shot подруга школьника.