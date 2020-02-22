«Может сыграть на руку»: захватят ли российские власти TikTok

Мобильное приложение TikTok, предназначенное для создания музыкальных роликов и миниатюр, активно набирает обороты – в 2019 году аудитория сервиса достигла 800 млн человек по всему миру, не менее 10 млн пользуется им в России. Официальный запуск главной соцсети поколения Z состоялся в 2016 году на базе сервиса Musical.ly, после чего, буквально за три года, TikTok успел доползти до топа самых популярных приложений в мире.

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На платформу уже давно обратили внимание крупные бренды и рекламные агентства, которые при взаимодействии с блогерами успешно продвигают свои продукты. Теперь последовать за ними решили и политики, которые углядели в TikTok возможность добраться до молодой аудитории.

20 февраля стало известно, что интерес к новой платформе проявило министерство здравоохранения Ростовской области. Ведомство объявило госзакупку по созданию аккаунта в TikTok от лица ВИЧ-инфицированного человека.

«Основной целью мероприятий услуги является информирование населения Ростовской области и отдельных его групп о реальной возможности инфицирования ВИЧ для каждого человека, о путях передачи вируса иммунодефицита человека, гепатитов В и С, мерах защиты от заражения, а также снижение стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ в Ростовской области», — указано в техническом задании.

В рамках данной услуги исполнитель должен будет создать аккаунт в TikTok и до 30 ноября 2020 года разместить в нем не менее 25 коротких тематических видеоклипов от лица ВИЧ-положительного. Все они должны рассказывать о вирусе доступным языком, а также освещать вопрос дискриминации больных людей.

«Исполнитель должен подобрать реального человека для съемок видеоклипов в роли лица, живущего с ВИЧ», — поясняется в документе.

Ранее одним из первых на платформе TikTok появился губернатор Московской области Андрей Воробьев — 15-секундный ролик с его участием появился на канале сотрудницы телеканала «360» Арины Ростовской.

Как пояснили в редакции телеканала, Воробьев и ранее появлялся в TikTok. Так, в октябре 2019 года другой ролик, в котором снялся губернатор, набрал 200 тыс. просмотров.

«Мы сфокусированы на домашней региональной повестке, а губернатор Московской области — один из главных ньюсмейкеров. Поэтому публикация ролика — это попытка познакомить молодую аудиторию с подмосковной новостной повесткой в целом. <...> В TikTok, правда, все привыкли к достаточно своеобразному контенту, в котором есть своя стилистика, очень важна музыка, поэтому мы экспериментируем и стараемся подстраиваться», — сообщал гендиректор «360» Алексей Каклюгин Daily Storm.

За границей платформа также постепенно наполняется контентом от политических деятелей. В начале февраля снялся в видеоролике для TikTok министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич. Он был опубликован в официальном аккаунте ведомства.

На видео министр под музыку перечисляет причины, по которым стоит посетить Минскую международную книжную выставку-ярмарку и приглашает на мероприятие всех желающих. Пользователи соцсети высоко оценили стремление ведомства идти в ногу со временем и использовать необычные каналы для продвижения госмероприятий.

Как уверяют эксперты, TikTok действительно может принести пользу политикам — он даже имеет потенциал со временем выйти на один уровень с уже полюбившимися ими площадками для размещения контента.

«Сейчас политики используют самые разные форматы взаимодействия с аудиторией, у кого-то есть особенно любимые. Например, у наших губернаторов основной канал коммуникации сейчас — Instagram. Прелесть таких платформ в том, что на них можно публиковать любой контент. TikTok в первую очередь молодежный, поэтому, если стоит задача ориентироваться на молодежную аудиторию, то он может сыграть кому-то на руку. Я бы рекомендовал департаментам по делам молодежи региональным точно подключаться к нему, чтобы завоевывать внимание подростков», — рассказал «Газете.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению эксперта, политикам не стоит игнорировать новую площадку. Однако полностью перестраивать коммуникацию с аудиторией под формат TikTok тоже вряд ли будет хорошей идеей, уверен он.

«У сервиса много ограничений, поэтому его можно использовать скорее только как один из многих каналов — в качестве базового он вряд ли подойдет. Там же только видео, кроме того сложная история с комментариями и так далее», — пояснил собеседник издания.

С Минченко согласен и гендиректор блогерского агентства Hype Agency Григорий Зорин. По его словам, политические институты постепенно начинают интересоваться выходом в TikTok, однако спрогнозировать точное время «захвата» платформы довольно сложно.

«Очевидно, что подобный запрос сейчас формируется со стороны политических институтов. TikTok — это эффективная платформа для коммуникации с аудиторией, особенно молодежной. Вне зависимости от контекста, что политикам, что коммерческим компаниям, которым нужна молодежь, стоит обратить внимание на эту соцсеть», — заявил Зорин «Газете.Ru».

Хотя изначально люди заводили аккаунты в соцсетях исключительно для отдыха и общения, сейчас они перегружены политической и социальной повесткой, подчеркивает эксперт. При этом TikTok еще не успели сильно засорить.

«Лично я не поощряю политизацию соцсетей, однако таковы современные реалии. Если уже политики и решатся на захват TikTok, то хотелось бы пожелать им чувства юмора. Если это будет комедийный контент, при этом содержащий информативную составляющую, то я лично готов его смотреть», — заключил Зорин.