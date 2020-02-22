Запретный русский: украинка возмутилась речью педиатра

В Киевской области молодая мама устроила скандал из-за того, врач-педиатр отказалась говорить с ней по-украински. Об этом говорится в сюжете программы «Окна» телеканала СТБ.

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Инцидент произошел в городе Вишневое Киевской области. Местная жительница Анастасия Нуца привела свою дочь на медицинский осмотр. Беседа с врачом сразу велась на русском языке, что не понравилось матери ребенка. Она несколько раз во время приема просила педиатра изъясняться по-украински. Однако та, хотя и переводила сказанные фразы на украинский, в итоге все равно продолжала общаться с пациентом по-русски. Нуца также рассказала, что врач написала по-русски в медицинской карте, что мать ребенка отказывается находиться на приеме у русскоговорящего врача. После этого общение местной жительницы с педиатром закончилось.

Однако сама история продолжается, поскольку мать ребенка намерена привлечь врача к ответственности.

Сначала Нуца позвонила на горячую линию Минздрава Украины и обратилась в администрацию медучреждения, решив оставить жалобу. При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: «А вы что, русского не понимаете?»

Вместе с тем заместитель директора больницы, в которой работает русскоговорящий педиатр, отметил, что с врачом (а она сразу после инцидента ушла на больничный) уже «провели беседу». Однако в то же время он не стал заверять мать ребенка, что таким образом можно как-то «переучить» педиатра с 36-летним стажем работы. По его словам, таких механизмов нет.

Нуца, в свою очередь, предупредила руководство больницы, что готова дойти до суда.

Обратный случай произошел в Киеве. Столичный стоматолог Ирина Козак-Кедич решила провести эксперимент. В начале февраля она анонсировала его на своей странице в Facebook. Девушка написала, что не будет лечить русскоязычных пациентов до тех пор, пока они с ней не заговорят по-украински, передает Strana.ua.

«Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю «языка». Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога», — написала врач, а затем удалила пост.

Отмечается, что такая идея появилась у стоматолога после того, как водитель маршрутки проигнорировал просьбу об остановке, произнесенную на русском языке. Свои действия он объяснил тем, что не понимает этот язык.

Конфликты из-за использования русского языка возникают на Украине регулярно. Так, в конце января пользователи сети раскритиковали украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая решила исполнять песню на русском языке, участвуя в национальном отборе на Евровидение.

Некоторые пользователи писали, что от Украины «опять человек, который не знает украинского», отмечая, что это «позор». Эти комментарии появились после того, как телеканал «СТБ» опубликовал на своей странице в Facebook видео. На записи певица, рассказывая о выбранной композиции отметила, что песня «Save it» посвящена планете Земля и тому, как важно ее беречь. Однако пользователей соцсети, видимо, больше интересовал именно язык исполнения, а не смысловая составляющая композиции.

С середины июля 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ закрепляет использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, особенно при общении в общественных местах, а также в госучреждениях. Таким образом, украинские власти на законодательном уровне запретили использовать русский язык.

Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на эту практику, которая ущемляет права русскоязычного населения Украины.

В частности, языковую политику Киева раскритиковала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявила, что на Украине наступила так называемая «диктатура демократии».

«Скоро от Украины будут шарахаться все приграничные страны, будто рядом с ними живут пираты из Сомали», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Поклонская отметила, что до 2014 года у местных властей не возникало вопросов к языку, на котором говорят украинцы. Однако ситуация резко изменилась после событий на Майдане и госперевота. Депутат подчеркивает, что власти страны пытаются заставить граждан забыть свой родной язык и заговорить по-украински.

«В Киеве почти все было на русском: от цен в магазинах до заголовков в газетах. В Закарпатье — на венгерском. А теперь просто так не выйдет», — обращает внимание Поклонская.

Она также считает, что скоро ситуация может дойти и до абсурда, когда «и кошечек начнут проверять». «А почему они мяукают не на державной мове? Я себе представляю такую языковую инквизицию для животных», — пишет парламентарий.