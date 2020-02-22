«Погорелый театр»: Зеленский о беспорядках в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы движения, устроившего беспорядки в Новых Санжарах, будут установлены и привлечены к ответственности. У правоохранительных органов уже есть фото- и видеоизображения большинства активистов.

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«Это известные миру «вирусологи в спортивных костюмах». Раньше они уже были замечены как «уважаемые аграрии», что выступают против рынка земли. Всем режиссерам, постановщиках этого погорелого театра, который, наверное, готовится к новым представлениям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции, есть интересы Украины», — указал глава государства.

Он также добавил, что в сложные моменты Украине нужна не фейковая, а настоящая солидарность, тем самым намекнув на название партии предыдущего президента страны Петра Порошенко — «Европейская солидарность». Впрочем, прямых обвинений в адрес Порошенко в причастности к беспорядкам Зеленский пока не выдвинул.

В свою очередь, глава МВД страны Арсен Аваков сообщил, что из 24 задержанных во время протестов шестеро станут в ближайшее время фигурантами уголовных дел.

Отдельное уголовное производство будет вестись в отношении того активиста, который на «Ниве», будучи пьяным, въехал в строй сотрудников Нацгвардии.

В четверг, 20 февраля, из китайского города Ухань в Харьков спецбортом рейса PQ 7302 были доставлены 45 украинцев и 27 иностранцев из-за вспышки коронавируса Covid-2019. Ближайшие две недели все они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Вскоре жители поселка Новые Санжары пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых привезли эвакуированных из Китая украинцев.

Местные жители подожгли шины и дрова на дороге, забросали камнями автобусы, а затем вступили в рукопашную стычку с охранявшей колонну полицией. Силовики начали задерживать протестующих, однако в этот момент прозвучала команда «Отойти назад».

В Одессе также группы людей раздавали листовки от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора Московского патриархата с призывом к украинцам препятствовать въезду на родину своих соотечественников из Китая.

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов», — указывалось в листах.

Пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора пояснили, что происходящее является провокацией, и подчеркнули, что сознательно разжигающие ненависть активисты, раздающие листовки, не являются членами общины и не знакомы им.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, начала расследование рассылки писем якобы с адреса Министерства здравоохранения страны о том, что на украинской территории распространяется коронавирус. В СБУ сообщили, что письма рассылались с иностранных почтовых сервисов с помощью подмены адреса отправителя.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали протесты на Украине. Соответствующие заявления были опубликованы в Facebook официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, то протесты возле санатория в Новых Санжарах, куда были помещены эвакуируемые, отражают обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизацию управления.

Представитель МИД добавила, что на Украину напала «злоба и лень», а также указала на то, что в стране ненавидят тех, кто не вписывается в «заданные стандарты».

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ?», — написала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что недовольства в Полтавской области прошли в день годовщины событий на Майдане.