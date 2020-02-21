Часами на гречке: как омичей наказали за истязание ребенка

В Омске осудили 27-летнюю Алину Юмашеву и ее сожителя 35-летнего Сергея Казакова — они признаны виновными в истязании восьмилетнего сына женщины. Пара в качестве наказания ставила его на долгое время коленями на гречку. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

«Казакова признали виновным и приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Юмашевой дали один год шесть месяцев. Также суд присудил удовлетворить гражданский иск в размере 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего мальчика. Дальнейшую судьбу ребенка должны решить органы опеки», — отметили в ведомстве.

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В последнем слове Юмашева заявила, что всегда относилась к сыну хорошо, старалась не повышать на него голос и не была сторонником физических наказаний. «Я прошу прощения у общества и у всех матерей, у которых вся эта ситуация вызвала шок. Я осознаю, что все это было разрушительно для всех. Дайте мне шанс показать, что я хорошая мама. Прошу не разлучать моего ребенка со мной», — сказала подсудимая, прежде чем судья ушел в совещательную комнату.

Сергей Казаков отметил, что полностью раскаивается и сожалеет об использованном методе воспитания.

Однако суд установил, что с апреля по май 2019 года в квартире в городе Омске и на даче в пригороде Казаков в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности не менее шести раз ставил коленями на гречку восьмилетнего пасынка — истязание длилось от получаса до девяти часов. При этом он кричал и бил ребенка.

Отмечается, что мать мальчика была в курсе событий, однако не вмешивалась, поскольку сама одобрила такие методы воспитания. 11 мая 2019 года после очередного наказания мальчику удалось сбежать. Он обратился к соседу по даче и рассказал о случившемся, после чего тот обратился в полицию.

Пострадавший был госпитализирован в местную больницу, ему понадобилась хирургическая операция. В ходе следствия была изъята видеозапись, зафиксировавшая издевательства. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а в отношении матери — по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»

В итоге Казакова арестовали и поместили в СИЗО, а Юмашеву отпустили под подписку о невыезде, а также спустя некоторое время вернули ей ребенка.

Между тем, как передавал портал «Новый Омск», Казаков на первом судебном заседании рассказал свою версию произошедшего. По словам мужчины, с Алиной Юмашевой и ее сыном они прожили 2,5 года, но спустя полгода неожиданно мальчик перестал слушаться.

«Сначала это выражалось в том, что он ставил условие Алине, что сперва будет есть сладости и лишь потом основную еду. Она верила ему, но была обманута. А в один из случаев, он нанес ей рукой удар в живот. Я поговорил с ним, сказав, что это недостойное поведение для мужчины. Но в дальнейшем его поведение так и не поменялось. Было впечатление, что он все делает назло мне и Алине», — рассказал Казаков.

Более того, он отметил, что ребенок не только плохо себя вел , но и стал воровать деньги. Это началось в апреле 2018 года. Самая крупная кража произошла, когда ребенок взял 20 тыс. рублей и унес их в школу. Кроме того, мальчик начал поздно приходить из школы и выключать мобильный телефон.

Подсудимый признался, что они пытались найти способы решения проблемы. И как-то на одном из интернет-форумов для отцов и матерей порекомендовали в таких случаях ставить детей на горох или гречку. По версии отчима, впервые такое наказание применила сама Юмашева. Это произошло в ноябре-декабре, когда мальчик вовремя не вернулся домой.

«В апреле 2019 года он снова украл деньги. После проведенной беседы он продолжил поздно возвращаться из школы и выключать телефон. В целом совокупность данных событий, сопряженных со временем на беседы и уговоры, исчерпали себя. Бесконечные кражи и непослушания вывели меня из себя, и я стал наказывать его постановкой коленями на гречку. Я точно не могу объяснить, но думаю, что у меня был срыв», — заключил на суде Казаков.