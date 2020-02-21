«Ты моя вещь»: челябинец убил друга зоозащитницы

В Челябинской области продолжается расследование дела 27-летнего Юрия Якунина, обвиняемого в убийстве. По данным СК, он нанес 39-летнему жителю Челябинска восемь ножевых ранений, после чего скрылся.

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Мотивом для убийства могла стала ревность Якунина к другу его приятельницы — 32-летней зоозащитницы Елены Долгановой, считают в ведомстве. Они познакомились два года назад в приюте для бездомных животных. Юрий там работал, а молодая женщина занималась волонтерством. По словам Елены, они были лишь коллегами.

17 февраля, когда Елена и ее новый друг Денис были у нее дома, Юрий стал звонить девушке, кидать в окна камни и угрожать физической расправой над ее родителями.

«Я испугалась. Родители — пожилые люди, пошла одна, думаю, успокою его, в такси посажу, он протрезвеет, потом, может, что-то переосмыслит», — объяснила Долганова 74.ru. Однако Якунин не успокоился и, по словам Елены, достал нож. В это время на помощь девушке вышел Денис.

«Тогда Юра набросился на него. Он от него побежал через проезжую часть, но тот его догнал и несколько раз ударил ножом. Когда я подошла, он был весь в крови, я вызвала «скорую», его увезли, но утром он умер в реанимации, не приходя в сознание», — рассказала Елена.

Мужчина скончался на следующий день в реанимации — тогда же задержали подозреваемого.

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Между тем, по данным СМИ, конфликты у коллег начались уже два года назад — после того, как Якунин признался Долгановой в своих чувствах. «Я попыталась ему объяснить, что у нас ничего не может быть, но он ничего не понял, — рассказала Долганова порталу 74.ru. — Он начал за мной следить, если видел в моем окружении других мужчин, неважно, кто — брат, отец, сразу бросался в драку. Потом он стал делать мелкие пакости — в 2018 году все лето портил машину: то колеса колол, обливал зеленкой, заклеивал замки. Пытался пробраться ко мне в квартиру — висел на решетках, по лестнице пожарной забирался. Этим летом устраивал драки — избил друга моей подруги, нож в колено ему воткнул, моему другу выбил зубы, соседу разбил нос, соседке ударил по голове трубой».

По словам женщины, уже тогда она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако каждый раз ей отказывали в возбуждении дела. «Машину когда портил, за преследования и угрозы убийства я писала заявления, раз пять-шесть точно обращалась, но он так и оставался на свободе, а мне приходили письма: «Отказано, нет состава преступления», — пояснила Елена 74.ru— Он везде прикрывается, что я его девушка. Хотя, еще раз повторюсь, между нами вообще ничего не было».

Позже, по словам Елены, Юрий пропал, но в феврале 2020 года появился вновь — с новым обострением. Долганова объясняет это тем, что как раз в это время она близко общаться с парнем – Денисом. «Он [Юрий] видел, что мы гуляем, и стал ревновать. Стал говорить: «Ты моя собственность», «Ты моя вещь», «Я твой хозяин», «Ты мне изменила»», — рассказала она.

Как сообщили в УВД по Челябинску, проверки по всем обращениям пострадавшей, поступавшим за последние два года, уже были проведены. «Знакомый заявительницы был привлечен к административной ответственности за «побои», — уточняли в ведомстве изданию «Курс дела».

После убийства на своей странице в соцсети «Вконтакте» Долганова написала о Якунине: «Жестокий, кровожадный убийца! Маньяк! Одержимый! На моих глазах изрезал человека, как решето! Нельзя казнить помиловать. Где поставить запятую?». В комментариях ее поддержали еще 16 человек.

Профиль самого Юрия выглядит так – галерея фотографий с собаками, репосты из сообществ «Пацанский движ» и «Волк-одиночка», а также цитаты о волчьей верности. «Он убил моего друга. Я видела этого Юрия вечно пьяного», — сообщила «Газете.Ru» приятельница погибшего Юлия Булимова.