Нет борщевику: Совфед призвал штрафовать дачников

Совет Федерации направил в Министерство юстиции РФ предложения к новой редакции КоАП. Граждан, которые отказываются уничтожать заросли борщевика на своих участках, предлагают штрафовать, передает РИА «Новости».

Для физических лиц размер административного штрафа может составить 2-3 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей штраф «за непринятие мер по борьбе <...> с карантинной сорной растительностью» составит от 7 до 12 тыс. рублей, а юридические лица за безнаказанный рост борщевика поплатятся 20-30 тыс. рублей.

Сенаторы утверждают, что поправка к КоАП позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного значения, но и на дачных и приусадебных участках – часто именно оттуда распространяются семена опасного для людей растения.

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Протоколы по «борщевиковым делам» смогут составлять как сотрудники Россельхознадзора, так и муниципальные власти.

Одна из авторов инициативы, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова, отметила в разговоре с агентством, что новый КоАП будет касаться не только борщевика, но и амброзии полыннолистной. По ее словам, этот сорняк цветет летом, и его пыльца вызывает у многих людей аллергию – а рычага воздействия на «изобильно цветущую амброзию» сейчас нет. «Такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России», – резюмировала член Совфеда.

В ноябре 2019 года в Подмосковье вступила в силу поправка к закону об уничтожении борщевика Сосновского. Теперь собственников заброшенных участков, на которых не предпринимаются меры по борьбе с сорняком, будут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Проверять дачников будут специальные административные комиссии.

Ликвидацию борщевика Сосновского разрешено проводить тремя традиционными способами — химическим (опрыскивание очагов произрастания гербицидами и арборицидами), механическим (скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы) и агротехническим (обработка почвы, посев многолетних трав, которые вытесняют сорняк). При этом избавляться от сорняка необходимо до его бутонизации и начала цветения.

За невыполнение необходимых мероприятий по устранению с земельных участков борщевика Сосновского собственнику сначала вынесут предупреждение, а затем наложат административный штраф.

Как сообщали РИА «Новости» в Минсельхозе Московской области, в 2019 году владельцы частных территорий в Подмосковье, которые не предприняли мер для борьбы с борщевиком, оштрафованы на порядка 12 млн рублей, при этом из них более 10 млн рублей пришлись на собственников земель в Клинском городском округе.

Напомним, что борщевик Сосновского — многолетнее зонтичное растение, которое достигает высоты три метра и является ядовитым.

«Ядовитый сок растения при попадании на кожу уничтожает защитный слой от ультрафиолета, после чего солнечные лучи вызывают ожоги. Также при попадании в пищу борщевик вызывает отравления, были даже смертельные случаи»,

— разъяснял «Газете.Ru» председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Эта опасность стала одним из поводов для принятия реформы — в 2015 году борщевик Сосновского исключили из Госреестра селекционных достижений, так как это растение утратило хозяйственную полезность. После этого его внесли в Отраслевой классификатор сорных растений. Выживаемость семян борщевика — 90%, в каждой розетке этого исполинского цветка от 1200 до 3500 семян, розеток у одного растения от трех до десяти. Он способен выживать везде, где есть вода и свет.

Борщевик Сосновского, названный в честь ученого, занимавшегося кавказскими растениями, сознательно районирован к северным условиям усилиями селекционеров, и после Великой Отечественной войны официально внедрялся в сельскохозяйственный оборот в качестве кормовой культуры. Кроме того, борщевик — хороший медонос, но невероятно агрессивный — он уничтожает все остальные растения на местах, где начинает прорастать.

По данным «Россельхозцентра», общая площадь распространения борщевика в России ежегодно увеличивается на 10%.