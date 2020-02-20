Вторжение тепла: какая погода ждет Москву в праздники

В предстоящие предпраздничные дни в столице пока задержится апрельская погода. В пятницу днем, 21 февраля, ожидается малооблачная погода, +6...+8°С, ветер слабый.

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Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», температура будет определяться влиянием очередного атлантического циклона, который придет сперва в северную часть России, а затем в воскресенье достигнет и центра европейской части нашей страны.

Однако его влияние будет проявляться уже в субботу 22 февраля — солнце спрячется за плотными облаками при незначительном усилении южного и юго-западного ветра. Ночью +1...+3°С, днем незначительно выше — +4...+6°С, И лишь в воскресенье-понедельник из-за дождевых туч температура воздуха снизится, что, впрочем, не помешает погоде вновь бить всевозможные рекорды.

23 февраля, в День защитника Отечества, погода будет дождливой в Карелии, в Ленинградской, Архангельской и Вологодской областях, а также в регионах Центрального федерального округа, включая Подмосковье. Интенсивность осадков ожидается небольшой, тем не менее суточная сумма может составить 5-10 мм.

В течение суток на фоне пониженного давления, которое составит всего 731 мм рт. ст., в Москве ожидается сильный туман. В вечерние и ночные часы дождь может идти вперемежку с мокрым снегом, и все это — на фоне ветра, который может достигать 12-15 м/с. В таких условиях температура будет +2..+4°С, однако вечером и ночью не превысит 0…+2°С.

Несмотря на это москвичи смогут посетить рыцарский турнир «ВОИН-2020» в спортивном комплексе «Крылья советов». Посетителей ждут: бои гладиаторов, ярмарка, звуки волынок и барабанов, на интерактивной выставке можно будет увидеть множество образцов оружия и доспехов.

Кульминацией турнира станет вечерняя программа поединков, которая начнется в 17.00. Зрители увидят бой рыцарей-тяжеловесов, битву чемпионов из разных весовых категорий, поединок на алебардах и другие виды боев.

После этого можно дать отпор испортившейся погоде и отправиться прямиком на Поклонную гору, где в 21.00 начнется праздничный салют. Сперва по традиции будет произведено 30 холостых залпов из настоящих военных орудий, а после начнется настоящая сказка. Как отмечают организаторы, что в этом году будет использоваться специальное оборудование — это позволит сделать огненное шоу красочным и интересным. Каждой установке уже прописали свою программу залпов.

24 февраля жителей столицы порадуют успокоившаяся погода и выходной в честь Дня защитника Отечества. Погода ожидается пасмурная: ночью 0...+2°С, днем +1...+3°С, ветер слабый, атмосферное давление останется низким и составит всего 734 мм рт. ст. Однако не стоит забывать о еще одном празднике — с понедельника начинается Масленица.

Именно к широкой масленичной неделе музей-театр «Сказкин дом» приготовил праздничную полуторачасовую программу со скоморохами, красочным представлением и чаепитием с русскими блинами. Маленькие и взрослые гости закружатся в дружном хороводе, споют народные песни, сыграют в игры и узнают о русских традициях празднования Масленицы.

25 февраля, в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью и днем 0...+2°С, ветер западный, умеренный. Несмотря на это жители столицы могут почувствовать себя значительно лучше, поскольку атмосферное давление повысится и достигнет значения в 742 мм рт. ст.. 26 февраля пасмурная погода сохранится, возможен небольшой дождь: ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С, ветер южный, умеренный — давление 738 мм рт. ст.

Тем временем гиды «Булгаковского дома» приглашают всех желающих на познавательную пешую прогулку по Москве. Она будет интересна не только гостям столицы, но и ее коренным жителям. У участников будет возможность взглянуть на привычные улицы и дома по-новому, услышать множество интересных историй о знаменитых писателях, поэтах и художниках, которые бывали здесь.

Однако уже 27 февраля, в четверг, москвичам придется вновь доставать зонты — синоптики заявляют о сильных дождях, возможно, со снегом. Температура воздуха составит +3…+4°С. Дождь и температура в +1...3°С накроют столицу и 28 февраля.