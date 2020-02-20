Обронила иголку: как мальчик едва не погиб из-за стоматолога

12-летний мальчик в Ленинградской области чуть не умер после похода к стоматологу из-за того, что врач уронила ему в горло иголку и заставила проглотить. Как рассказал журналистам отчим ребенка Александр Барсуков, 17 января ребенок пришел лечить зуб в Приозерскую межрайонную больницу. Молодая врач-стоматолог Светлана Колесникова удалила ему пломбу и начала доставать нерв. Во время лечения медик отвлеклась на разговор с коллегой, которая стояла рядом – в этот момент трехсантиметровая иголка для прохождения и расширения корневых каналов зуба упала пациенту в горло.

Мальчику стало тяжело дышать, доктор, заметив этого, дала ему много воды из специального шланга, чтобы он проглотил инструмент. Колесникова честно призналась во всем отчиму ребенка, но заверила, что иголка выйдет из организма сама, естественным путем.

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В тот же день мальчику стало плохо, его доставили в Ленинградскую областную детскую клиническую больницу. Спустя пять часов в приемном покое рентген показал, что игла воткнулась в желудок. Сначала врачи надеялись, что иголка пройдет по каналу и выйдет сама, но потом было решено срочно прооперировать мальчика, поскольку она воткнулась уже в другую часть желудка. После операции ребенок еще неделю лежал в больнице, в день ему ставили по 16 уколов.

Родители мальчика подали заявление в полицию – они намерены добиваться, чтобы стоматолога уволили и отобрали лицензию. Сейчас она по-прежнему работает в больнице.

«Заведующая поликлиники сказала нам, что мы все это напрасно делаем, тратим нервы и портим себе настроение, потому что ее никто никогда отсюда не уволит», – передает слова Барсукова телеграм-канал «Mash на Мойке».

Следственное управление по Ленобласти уже возбудило уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Чтобы установить обстоятельства произошедшего, правоохранители изъяли медицинскую документацию, а также назначили комплекс судебных экспертиз.

В 2018 году жительница Красноярска через суд добилась компенсации за то, что врачи оставили в ее теле 20-сантиметровый медицинский зажим. Инцидент произошел в марте 2017 года в 7-й медсанчасти. Тогда 63-летней пенсионерке сделали операцию по удалению грыжи. После этого женщина часто жаловалась на боль, но врачи медучреждения назвали ее «неженкой» и посоветовали потерпеть, не назначив даже рентген. После выписки из больницы женщина направилась на УЗИ, где аппарат показал какое-то образование, а специалист принял его за опухоль. Врач поставил диагноз «онкология». Женщина успела признаться своему 18-летнему внуку, который живет вместе с ней, что у нее рак.

Пенсионерка испытывала резкую боль при каждом движении: она не могла наклоняться, нормально ходить и сидеть, кормить домашнего питомца и заниматься другими вещами по хозяйству. Эта ситуация довело женщину до тяжелого психологического состояния, у нее началась депрессия.

В августе 2018 года пенсионерка снова пришла к хирургу, но уже другому. «Сказала ему: «Делайте, что хотите, у меня боли страшные». Мне наконец-то назначили компьютерную томографию. Долго смотрели. У медсестры были такие удивленные глаза, я перепугалась еще больше. Когда стало понятно, что у меня там находится, меня отправили на другую операцию», – сказала она сайту kp.ru.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшей был причинен легкий вред.

В том же году суд постановил выплатить женщине 520 тыс. руб. в качестве компенсации. Она и ее адвокат обжаловали приговор, в результате сумму компенсации увеличили до 780 тыс. руб.