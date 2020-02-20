«Он издевался»: в чем Шамсутдинов обвинил другого солдата

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.

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Всего по делу проходят шесть потерпевших, среди которых Шамсутдинов, а также тяжело раненный им Евгений Графов. Его интересы на суде представляла мать, интересы Шамсутдинова – его адвокат Равиль Тугушев. Сейчас молодой человек, который является обвиняемым по другому уголовному делу, находится в Москве, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным следствия, Руслан Мухатов, будучи старослужащим, применял физическое наказание в отношении сослуживцев в том числе во время занятий физподготовкой. Так, обвиняемый «пробивал лося» служащим — заставлял человека скрестить руки перед лицом и сильно бил по ним. Мухатов делал это в боксерской перчатке.

Также он заставлял солдат «ловить бабочек» – часто приседать и прыгать по команде, хлопая в ладоши, и выполнять упражнение «морская пехота», которого тоже нет в программе армейской физподготовки.

Сам Шамсутдинов в своих показаниях против Мухатова заявил, что изначально у него были нейтральные отношения с обвиняемым, но, чем ближе к «дембелю», тем агрессивнее он вел себя. По словам потерпевшего, Мухатов издевался над рядовыми и «пытался показать свое мнимое превосходство». Так, обвиняемый побил Шамсутдинова, когда тот решил закурить в неположенном месте, утверждает потерпевшая сторона.

Еще один инцидент, согласно показаниям срочника, произошел 15 сентября. Тогда в выходной день физподготовку, которую обычно проводит ответственный офицер, поручили провести Мухатову.

«Говорил, кто не сможет выполнять упражнения, тот слабак и девочка. Он не давал нам отдыхать, я видел, как Слава Муркин упал с судорогой и заплакал от боли. Мухатов заставил его встать. Мне стало не по себе», – сообщил потерпевший. По его словам, срочники боялись дать отпор Мухатову, потому что «другие старослужащие поддерживали его».

Сегодня обвиняемый впервые лично выступил на суде с показаниями. Руслан Мухатов утверждал, что призывники сами просили его «пробить им лося». Таким образом они хотели его спровоцировать, чтобы затем их освободили от физподготовки.

По версии старослужащего, командир поручил ему проводить зарядки, но не объяснил, «какие именно упражнения надо делать». «Не было известно, что «ловля бабочек» и «морская пехота» не входят в программу физподготовки», – заявил он.

По итогам судебного заседания четверо солдат отказались от претензий к Мухатову, заявив, что получили от него компенсации в размере 500 руб. и извинения. Шамсутдинов отказался идти на мировую.

Его адвокат Равиль Тугушев сообщил «Газете.Ru», что в целом доволен итогами заседания, поскольку в суде было установлено, что неуставные отношения в военчасти действительно были. При этом Мухатов так и не ответил на вопрос адвоката о том, как именно оценивался ущерб в размере 500 руб., и как он передавал деньги пострадавшим.

«У меня есть сомнения в том, насколько искренне четверо потерпевших отказались от своих претензий к Мухатову. Все-таки надо учитывать, что все они еще продолжают военную службу», – отметил юрист.

Что касается версии обвиняемого о провокации со стороны самих служащих, то она «говорит только о том, что человек не раскаивается в содеянном», считает Тугушев.

Он также добавил, что потерпевший Шамсутдинов будет удовлетворен, если в итоге суд признает Мухатова виновным и назначит ему полгода дисциплинарного батальона. Там отбывают наказание осужденные за уголовные преступления во время прохождения военной службы.