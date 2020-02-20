Запутал следователей: как петербуржец сбежал по дороге в суд

41-летний Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве 63-летней пенсионерки, тело которой обнаружили в бочке на территории бетонного завода во Всеволожском районе Ленинградской области, сбежал по дороге в суд — ему должны были избрать меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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По данным источника 78.ru в правоохранительных органах, Толчину удалось сбежать, когда он остался один со следователем в помещении.

«Следствие указывало, что мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью, ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения. Однако Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого», — рассказали сайту kp.ru в суде.

Однако, по данным Telegram-канала Life Shot, побег был совершен прямо из следственного изолятора. Мужчина запутал оперативников и следователей. Одним он якобы сказал, что пошел к другим на допрос, и наоборот. В результате хитрец беспрепятственно покинул здание СИЗО через центральный выход.

Об убийстве стало известно 17 февраля 2020 года, когда машинист экскаватора обратился полицию Всеволожского района и рассказал, что на территории бетонного завода в деревне Новосергиевка незнакомый мужчина попросил закопать его бочку. При работах мужчина случайно задел крышку, после чего увидел тело пожилой женщины.

«Конечно, я испугался. Я, естественно, не знал, что там тело. Он порядочный человек. Он не мог убить. Это точно. Я не думаю про это вообще. Да, там была его мама. Но сначала он сказал, что в бочке мусор», — поделился с газетой «КП» экскаваторщик.

Он добавил, что в 200-литровой пластиковой емкости помимо тела также лежали вещи жертвы. Полицейским мужчина сказал, что таким образом хотел похоронить пенсионерку. По его словам, женщина умерла естественной смертью, но он испугался обвинения в убийстве, заявил источник kp.ru в правоохранительных органах. Подозреваемый сообщил, что смерть наступила после того, как они вернулись из больницы. Пенсионерка попросила заварить ей чай, а когда он вернулся в комнату, уже была мертва.

На вопрос следователей о том, что было дальше, Толчин заявил, что ничего не помнит — якобы после смерти матери он выпил стакан водки. Спиртное вступило в реакцию с лекарствами, которые он принимает, и лишило его памяти. При этом подозреваемый сказал, что готов согласиться со всем, что не сможет вспомнить.

В итоге, по предварительной версии следствия, после того, как пожилая петербурженка скончалась, Толчин поехал в строительный гипермаркет и купил там 200-литровую бочку. Позже он связался со знакомым экскаваторщиком и привез контейнер с телом женщины и чемоданом с ее вещами на указанное место. Вероятно, таким образом он хотел инсценировать побег матери. Также правоохранители обнаружили в браузере смартфона мужчины поисковые запросы на тему ядов.

В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

Похожая история произошла в июле 2019 года Ханты-Мансийском автономном округе. Там правоохранители продолжают расследовать уголовное дело об убийстве 29-летним местным жителем родного брата, тело которого он, по версии следствия, расчленил, после чего сложил в бочку.

По данным регионального Следкома, преступление начали расследовать летом этого года после того, как житель Сургута во время прогулки с собакой в лесу в районе дачного кооператива, случайно обнаружил пластиковую бочку, в которой хранились человеческие останки. Мужчина сообщил о находке в полицию.

Спустя некоторое время экспертам-криминалистам удалось снять отпечатки с двух сохранившихся пальцев погибшего. В базе данных удалось найти совпадение — жертвой оказался ранее судимый, безработный 42-летний мужчина.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина погиб еще в 2016 году, однако в правоохранительные органы об этом никто не заявил. По подозрению в совершении преступления сургутские полицейские вскоре задержали 29-летнего родного брата убитого.

По версии следствия, в конце 2016 года мужчины вместе распивали, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры младший брат сначала несколько раз ударил старшего топором, а затем добил его ножом. Затем вынес труп на балкон и хранил его там около четырех месяцев. Когда потеплело, он расчленил тело убитого, сложил в пластиковую бочку и вывез в лес.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения и грозит до 15 лет лишения свободы.