Слитые в сеть документы по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом являются подлинными. Об этом заявили в федеральной полиции Австралии, передает ТАСС.

«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее на нидерландском сайте для независимых журналистов Bonanza Media были опубликованы четыре документа, связанные с расследованием дела MH17. Из них два – относятся к австралийским силовикам.

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Одна из бумаг – стенограмма разговора немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями полиции Австралии. Речь в беседе идет о свидетелях, которые заметили в день катастрофы украинские истребители, пролетавшие неподалеку от места крушения.

Во втором документе речь идет о том, что через год после авиакатастрофы специалисты из Австралии работали с обрезанными и неоригинальными изображениями, которые были отредактированы на компьютере.

Третий документ связан с работой разведки Нидерландов. Там говорится, что у королевства нет данных о нахождении каких-либо зенитных ракетных комплексов «Бук» рядом с местом крушения «Боинга».

«Голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного «Бука» поблизости от места крушения MH17», — говорится в сообщении Bonanza Media. Самолет, таким образом, пролетал вне зоны досягаемости всех ЗРК «Бук», используемых российской и украинской армиями. Основатель Bonanza Media и единственный его сотрудник Макс ван дер Верфф подчеркнул, что раньше ничего не было известно о том, что Нидерланды знают о дислокации «Буков» летом 2014 года.

Наконец, четвертый документ — запись беседы полиции Нидерландов с неким анонимным свидетелем, которые также заявляет, что за несколько минут до крушения лайнера видел в небе два украинских истребителя.

Голландская прокуратура не комментирует подлинность документов.

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В пролетавший над воздушным пространством Украины лайнер якобы попала ракета, разорвавшая его пополам. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были голландцами, среди них было много детей.

Крушение Boeing вызвало огромный резонанс во всем мире. Практически незамедлительно украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных, хотя никаких доказательств присутствия Вооруженных сил РФ в Донбассе не было предоставлено.

Сообщалось, что ополченцы якобы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но «ошиблись». В Донецке ответственность за катастрофу возложили на украинскую армию.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители Совместной следственной группы (JIT, ССГ. — «Газета.Ru») утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным нидерландского следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили ополченцы. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политический характер дела о крушении самолета в Донбассе.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем. Сделанная в 1980-х годах на заводе в подмосковном Долгопрудном ракета оказалась после распада Советского Союза в военной части, дислоцированной на Украине. Это подразделение ВСУ в 2014 году принимало участие в боях в Донбассе.

В октябре парламент в Нидерландах одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении. На сайте нижней палаты парламента королевства сообщалось, что необходимо дальше изучать факты чтобы «прояснить вопрос с закрытием воздушного пространства над и вокруг восточной Украины».