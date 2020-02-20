«Серьезные травмы»: кто сбил журналиста в Красноярске

В Красноярске на журналиста телеканала «Россия-24» Павла Брыкина наехал автомобиль после того, как он попытался взять интервью у его водителя. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, инцидент произошел 20 февраля 2020 года. Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.

«Сейчас по факту ДТП, в котором пострадал корреспондент федерального канала, сотрудниками ГУ МВД по краю проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа полиции», — рассказали телеканалу «360» в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что в действиях мужчины содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Между тем, по данным местного Telegram-канала «Борус», за рулем автомобиля мог находиться Алексей Талюк — помощник красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова.

Как писала на своей странице в соцсети Facebook депутат краевого заксобрания Елена Пензина, ранее Талюка задерживали по подозрению в вождении в наркотическом опьянении.

Отметим, что 6 февраля 2020 года стало известно о нападении на журналистку издания «Новая газета». Как рассказала пострадавшая Елена Милашина, вечером на нее и адвоката Марию Дубровину напали в холле отеля в Грозном — всего было 15 участников потасовки. Удары наносили женщины, обвиняя журналистку в помощи ваххабитам. Стоящие рядом мужчины подсказывали им, что делать, а также снимали происходящее на телефон.

После нападения жертвы обратились за медицинской помощью. Врачи зафиксировали легкий вред здоровью: ушибы мягких тканей и лобной части головы, ушибы и царапины на плечах и шее. По словам Милашиной, нападавшие повалили ее на пол и начали бить руками и ногами по всем частям тела — в том числе по животу. Кроме того, ее били головой об пол.

Обозреватель «Новой газеты» связала нападение со своей профессиональной деятельностью. Она прилетела в Грозный, чтобы освещать суд над Исламом Нухановым. Его обвинили в хранении оружия и применения насилия к представителям власти. По словам Милашиной, в ноябре 2019 года Нуханова похитили и пытали представители руководства Чечни. Известно, что вторая пострадавшая — адвокат Дубровина — является официальным представителем подсудимого.

Сотрудники гостиницы признали, что видели нападение на журналисток, однако в деталях его не помнят. Примечательно, что камеры видеонаблюдения в то время не работали.

«У меня нет никаких сомнений, что нападавшие были местными «титушками». Это очень молодые юноши и девушки. Не знаю, чем они руководствовались, может быть, выполняли заказ властей по идейным соображениям или за деньги. Вообще с нами пытались разыграть давнюю историю о том, что мы встретили вдов силовиков, погибших в боях с террористами.

Но девушки, которые нас били, были настолько молоды, что они не то что вдовами, а даже женами еще стать не успели. Впрочем, действовали они очень агрессивно, хотя и били слабо. Мужчины бьют сильнее, такой опыт в работе у меня тоже был», — рассказывала позже Милашина.

Спустя некоторое время журналистке стали приходить угрозы — 19 февраля она подала заявление в Следственный комитет.

В нем Милашина настаивает на возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» и расследовании его силами Центрального аппарата СКР. Заявление в ведомстве приняли.