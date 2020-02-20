Правый радикал: стрелок из немецкого Ханау найден мертвым

Тело мужчины, предположительно устроившего стрельбу в немецком городе Ханау, найдено в его собственном доме. Рядом, сообщает в своем Twitter полиция ФРГ, спецназом найден мертвым еще один человек.

«На данный момент нет никаких сведений о других преступниках», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание Bild, что имя нападавшего — Тобиас Р. Мужчина оставил предсмертную записку и записал манифест-видеообращение. Из него следует, что

стрелок придерживался праворадикальных взглядов и требовал выдворить из Германии выходцев из некоторых стран.

Нападение в Ханау произошло вечером среды, 19 февраля. Два человека с оружием в руках напали на кальянные в центре города. Сначала они зашли в заведение Mignight, а потом – в Arena Bar & Cafe. В последнем были застрелены пять человек.

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Нападавшим удалось скрыться от приехавшей на место преступления полиции. Вскоре после стрельбы немецкие силовики задержали одного человека в районе происшествия, однако выяснилось, что он не имеет отношения к нападению.

Мэр Ханау Клаус Камински назвал вечер расстрела «пожалуй, худшим из всех, что можно себе представить».

Еще один расстрел произошел в Германии в конце января. В городе Рот-ам-Зее 26-летний гражданин ФРГ убил из огнестрельного оружия своих отца и мать, а также еще четырех человек – двух мужчин и двух женщин. По данным полиции, этот инцидент не был террористическим актом, а представлял собой семейный конфликт.

«Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь», — заявили в правоохранительных органах.

Громкий теракт произошел в Германии в конце июля 2016 года. 18-летний немец иранского происхождения открыл огонь в торговом центре Olympia в Мюнхене. Он застрелил девять человек, после чего покончил жизнь самоубийством, всего он успел выпустить 58 пуль. Пострадали в общей сложности 35 человек. Тогда сообщалось проблемах с психикой, которые испытывал нападавший.

В соседней Чехии в декабре 2019 года произошла стрельба в университетской больнице в городе Острава на востоке страны. В результате атаки погибли шесть человек. Вскоре полиция Чехии сообщила, что злоумышленник покончил с собой. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина мог устроить стрельбу из мести — по предварительной информации, в больнице при родах умер его ребенок.

18 марта 37-летний уроженец Турции Гекмен Таныш открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехте в Нидерландах. В результате инцидента три человека погибли и пять пострадали, однако позднее в больнице скончался 74-летний мужчина. Подозреваемому предъявили обвинения в убийстве четырех человек с целью совершения террористического акта.

Портал Dutch News со ссылкой на заявление прокуратуры сообщал, что подозреваемый пытался скрыться на автомобиле, однако ему это не удалось. При обыске машины правоохранители обнаружили записку, которая позволила им предположить, что инцидент был спланированным террористическим актом. Задержанный вскоре признал свою вину и заявил, что действовал в одиночку. В прокуратуре отметили, что Таныш придерживался «радикализованной идеологии».

В январе 2019 года беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем. В результате нападения женщина — 25-летняя уроженка Польши — получила ранения, но выжила. Ребенка она потеряла.

Убийство в драке нелегальными мигрантами из Ирана и Афганистана 36-летнего немца вызвало в августе 2018 года массовые протесты в Саксонии. Участники демонстраций требовали высылки беженцев и ужесточения миграционной политики.