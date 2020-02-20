Упал и разрушился: что случилось с «кукурузником» в Магадане

Утром 20 февраля в Магадане потерпел аварию самолет Ан-2: причин могло быть две — ошибка пилота или техническая неисправность. Об этом заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, передает РИА «Новости».

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«Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — уточняется в сообщении. Уголовное дело следователи возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна».

Авария утром 20 февраля произошла, когда Ан-2, на котором летели вахтовики, при взлете поднялся на десять метров, после чего по неизвестным еще причинам рухнул на землю. Фюзеляж и плоскости крыльев самолета в результате инцидента были разрушены.

В результате никто не погиб: министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов сообщил, что сейчас жизни всех 14 человек (двух членов экипажа и 12 вахтовиков), находившихся на борту, находятся вне опасности. Семь человек пострадали, один из них — в тяжелом состоянии, его госпитализировали в шоковую реанимацию.

По словам чиновника, у пяти человек врачи зафиксировали компрессионные переломы позвоночника.

«Скорая помощь отреагировала быстро. В течение 8 минут они уже были на взлетной полосе. Всего было задействовано 10 врачебных бригад», — сообщил Чеканов.

Схожая жесткая посадка Ан-2 произошла в конце августа в Якутии — частный самолет разбился, унеся жизни двух человек. «В районе озера Силян-Кюель выполнил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительным данным, пострадали семь человек, двое из них погибли», — сказал источник РИА «Новости». По его словам, разрушений на земле не было.

К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии» из поселка Батагай Верхоянского района для оказания помощи и перевозки пострадавших.

В начале прошлого июня самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии — в 50 километрах от села Кырен. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Феникс», выполнял фитосанитарный рейс — его задачей было опыление сибирского кедра от пожиравшего его шелкопряда. Обоих пилотов после поисково-спасательной операции нашли живыми. У одного из них была сломана голень, второй — по словам медиков, «жив-здоров».

«На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени. Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка», — заявили во ВССУСК.

Утром 19 декабря 2017 года легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение при взлете в аэропорту города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа. Воздушное судно совершало внутренний рейс «город Нарьян-Мар — поселок Харута». После неудавшейся попытки взлета самолет совершил жесткую посадку и разрушился.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц»). На борту Ан-2 находились два члена экипажа и 11 пассажиров. В результате крушения Ан-2 погибли четыре человека, все находившиеся на борту получили тяжелые ранения и были доставлены в приемное отделение окружной больницы.

Самолет Ан-2 — «кукурузник» — производился в СССР, Польше, а сейчас продолжает выпускаться в Китае. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2. Машина экспортировалась в 26 стран мира. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что в России будет создан новый самолет для региональных перевозок, призванный заменить легендарный самолет, «рабочую лошадку» отечественных авиаперевозок с 1947 года. Требования к новому самолету пока почти не раскрыты, известно лишь, что это будет воздушное судно вместимостью 9-14 человек, соответствующее современным запросам рынка и созданное на основе передовых перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.

Опытный образец нового самолета должен быть готов к следующей осени. Частично в модели могут быть использованы узлы и некоторые технические решения самолета ТВС-2ДТС «Байкал», имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и американский турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-12UAN.