Коронавирус после карантина: заражены еще два россиянина

Ученые выяснили даты пика эпидемии

– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 75 204 случаях заражение коронавирусом нового типа по всеми миру. По данным организации, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. Всего жертвами болезни стали 2009 пациентов, трое из них — за пределами Китая.

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– Национальная комиссия по здравоохранению КНР на утро 20 февраля приводит немного другие цифры. По ее оценке, в мире с диагнозом «коронавирус» проживает 75 725 человек. 2 126 заболевших погибли, еще 16 233 — выздоровели.

– В КНР заявили о том, что у большинства зараженных наблюдаются легкие симптомы. По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, пик эпидемии пришелся на 24-26 января. Специалисты полагают, что с 11 февраля распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется.

Все больше зараженных россиян

— Коронавирус диагностирован еще у двоих граждан РФ с круизного лайнера Diamond Princess, который до 19 февраля стоял на карантине в японской Иокогаме.

«В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в сообщении посольства РФ на странице в Facebook.

— Таким образом, на борту Diamond Princess вирусом заразились трое россиян. Сейчас в больнице уже находится первый гражданин РФ с этим диагнозом. В больницу была помещена и его жена, однако у нее вирус не диагностирован. Она также находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.

— 20 февраля еще четверо россиян покинули круизный лайнер. У них не был обнаружен коронавирус. Всего с корабля спустились уже шесть наших соотечественников.

Ситуация за пределами Китая

— Сразу два человека умерли от коронавируса за минувшие сутки, оба они — граждане Ирана, жители Кума, куда совершают паломничество мусульмане-шииты со всего мира. В минздраве страны заявили, что погибшие не контактировали с китайскими гражданами или людьми, бывавшими в Китае. Ведомство выясняет способ передачи болезни, там предполагают, что погибшие заразились от одного из путешественников, приехавшего из соседней страны.

— В Южной Корее количество зараженных составило 82 человека. В минздраве республики подтвердили еще 31 случай заболевания, один из них из Сеула. 23 новых пациента посещали одну церковь и близко контактировали с 31-м зараженным. Два человека заразились в больнице, путь заражения еще пяти неизвестен. По последним данным, в стране выздоровели уже 16 человек, на лечении находятся 66 пациентов.