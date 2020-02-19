Тайный осведомитель: США обвинили мексиканца в работе на Россию

ФБР и Пограничная служба США арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который якобы работал на российские власти. Об этом сообщили в пресс-службе американского Министерства юстиции.

«Проживающий в Сингапуре [Фуэнтес] был арестован на основании... обвинений в том, что он действовал на территории США от имени иностранного правительства, не уведомив об этом генерального прокурора», — говорится в заявлении.

Кроме того, мексиканец якобы вступил в преступный сговор, будучи завербованным неким «должностным лицом из правительства РФ», говорится в судебных документах.

Реклама

Фуэнтесу поручили, утверждают в Минюсте, арендовать некую собственность в округе Майами-Дэйд, штат Флорида. Причем снимать квартиру мексиканец должен был не на своем имя, а также обязался хранить в тайне от семьи свои дела.

«Фуэнтес ездил в Россию и сообщил должностному лицу из российского правительства о соглашении <...>, потом он снова ездил в Москву, и ему дали задание найти машину, которая принадлежит источнику посольства США», — говорится также в сообщении.

В мае 2020 года мексиканец должен был снова встретиться со своим контактом и рассказать о ходе поисков.

Неделей ранее Фуэнтес вместе с супругой выехал из Мехико в Майами. Его автомобиль был замечен охраной этого «источника правительства США». Когда сотрудник службы безопасности подошел к машине «российского агента»,

его жена сфотографировала номер машины «объекта». Отвечая на вопрос о том, что они делают в районе, где находился источник, Фуэнтесы назвали вымышленное имя, и их попросили уехать. Спустя пару дней пару задержали в аэропорту Майами с фотографиями номеров автомобиля.

Двумя днями ранее МИД РФ посоветовал россиянам тщательно планировать свои поездки в США и третьи страны, сотрудничающие с Вашингтоном в вопросе выдачи подозреваемых. Дипломаты обратили внимание, что россияне могут оказаться под стражей, несмотря на действия российских представителей, которые стараются максимально помочь соотечественникам в подобных ситуациях.

«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое размещено на его сайте. Так, по данным дипломатов, с 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина, из них шесть — в 2019 году.

В январе внимание СМИ привлек суд в США над россиянином Алексеем Бурковым, экстрадированным американскими властями из Израиля. Он признал на суде свою вину по ряду обвинений, хотя до этого утверждал, что невиновен. Бурков пошел на сделку со следствием, признавшись в двух преступлениях — краже личных данных и отмывании незаконно заработанных денег. Если его признают виновным по всем шести пунктам обвинения, Бурков может сесть в тюрьму на 80 лет.

Москва ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова. Дело молодого человека рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Минюст Израиля решил выдать Буркова еще 30 октября, но адвокаты подали апелляцию. Сам Бурков официально обратился в суд с просьбой отменить ордер. Однако 10 ноября Высший суд справедливости отклонил петицию.

В ходе заседания россиянин назвал решение израильских судей «агрессивным», призвал опубликовать засекреченные материалы своего дела и выразил надежду, что когда-нибудь вернется в Россию.

Обвинение утверждает, что Бурков был администратором сайта Cardplanet, занимался продажей украденных номеров кредитных карт, многие из которых принадлежали американцам. Россия считает задержание своего гражданина незаконным.

В октябре 2019 года США отказались передавать России осужденного летчика Константина Ярошенко, чтобы россиянин отбывал тюремный срок на родине. «Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений», — говорилось в письме американских властей.

Ярошенко был арестован в Либерии почти 10 лет назад — в мае 2010 года. Его обвинили в подготовке контрабандной доставки на территорию США крупной партии кокаина. В США отбывает 25-летний тюремный срок еще один россиянин — Виктор Бут. Он был арестован в марте 2008 года в Бангкоке после встречи с двумя агентами DEA (департамент по борьбе с наркотиками США), которые представились боевиками террористической организации FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии») и хотели купить у него оружие.

По словам прокурора, Бут и его подельник прекрасно знали, чем занимается FARC и что из проданного им оружия ее боевики будут убивать американцев, находящихся в Колумбии.