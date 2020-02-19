«Психика не успевает»: что толкает силовиков к суициду

За минувший понедельник сразу несколько сотрудников правоохранительных органов покончили с собой в разных регионах РФ. Двое из них работали в МВД Красноярского края, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы регионального главка ведомства, оба ЧП произошли 17 февраля.

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Ряд СМИ уже опубликовал информацию о том, что один из погибших занимал пост штатного психолога. В его обязанности входило наблюдение за психологическим состоянием силовиков.

В тот же день тело сотрудника ГИБДД было обнаружено в служебном кабинете отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области. По данным газеты «МК Рязань», 44-летнего мужчину нашли вечером 17 февраля. СМИ отмечают, что за несколько дней до происшествия к нему приезжали сотрудники отдела собственной безопасности, якобы заподозрившие гаишника в получении взятки.

«Это люди, выросшие в тепличных условиях»

Сотрудники правоохранительных органов совершают суициды из-за неправильного воспитания, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«В целом, последние поколения сейчас явно демонстрируют тот факт, что тело у многих вырастает, а психика не успевает. В связи с этим далеко не все совершеннолетние могут считаться стрессоустойчивыми. У них есть достаточно высокий уровень знаний, познание мира с позиции наук, но, с точки зрения психики, – это люди, выросшие в тепличных условиях.

Достигая совершеннолетия, многие из них стремятся в армию либо в военные училища, даже становятся офицерами, но вот справиться с серьезными психоэмоциональными нагрузками получается далеко не у всех», — пояснил депутат.

По словам Выборного, назвать суицидальные наклонности среди сотрудников правоохранительных органов частым явлением он все же не может. В первую очередь, все они проходят серьезные медицинские проверки, а также постоянно находятся в кругу коллег и вышестоящих сослуживцев, которые контролируют их состояние.

«Тем не менее в последнее время эксперты все чаще задумываются о том, чтобы предоставлять право на пользование оружием не с 18 лет, а с 21 года. Некоторые предлагают передвинуть и призыв в вооруженные силы на пару-тройку лет. Эти предложения основываются на общем тренде позднего взросления среди молодых людей», — отметил собеседник издания.

Что добивает силовиков

Эксперты «Газеты.Ru» ранее обозначали три причины, которые могут подтолкнуть сотрудников правоохранительных органов к суициду. В частности, по мнению специалиста по работе с личным составом МВД Галины Смирновой (имя изменено), наиболее существенное влияние оказывают финансовые и семейные проблемы, а также психологическое давление и конфликты на работе.

«Самоубийства сотрудников правоохранительных структур могут быть связаны, например, с вовлечением в коррупционные схемы. Кроме того, известен случай самоубийства должностного лица реорганизованной правоохранительной структуры — он взял ипотеку, однако продолжить работать не смог. Вот и решил все закончить от безысходности», — рассказала Смирнова «Газете.Ru».

Экс-сотрудник ГУ МВД, который пожелал сохранить анонимность, также назвал в числе причин бытовую неустроенность сотрудников правоохранительных органов. По его словам, их зарплата совершенно не соответствует нагрузкам.

«Зарплаты у некоторых сотрудников того же ДПС просто смешные — около 37 тыс. рублей. Это при том, что у многих из них большие семьи, на иждивении находятся по двое-трое детей. Отсюда идут семейные скандалы — мол, времени семье не уделяешь, денег не приносишь и все в этом роде. А за этим следуют комплексы, которые их добивают», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Источник отметил, что немалую роль в дезорганизации процесса работы сотрудников вносит и постоянный прессинг со стороны руководства, которое гонится за показателями.

«Руководителям нужны результаты, а отдуваются рядовые сотрудники — особенно ярко это прослеживается по линии МВД и Росгвардии. Это очень безрадостно, башню может сорвать. В результате люди просто начинают пить, чтобы снять стресс. Не увольняются в большинстве случаев только с прицелом на то, что совсем немного осталось дослужить до пенсии», — заключил экс-сотрудник МВД.

Однако Анатолий Выборный раскритиковал мнение силовиков. Он отметил, что пути решения проблем можно найти всегда, если действительно воспитать в себе ту самую стрессоустойчивость, которую молодым людям не прививают с детства.

«Проблемы не могут крыться только в низкой заработной плате или прессинге коллег. Ключевой момент — это неспособность справиться со своими должностными обязанностями. Будущих силовиков с детства не приучают принимать решения и нести за них ответственность. Деньги, точнее их отсутствие, всегда являются только оправданием — такая ситуация должна наоборот становиться мотивацией для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице, зарабатывать больше. Точно так же и с другими вопросами: можно ведь и с женой наладить отношения, и с коллегами. Но многие предпочитают просто смириться с проблемами, а не решать их», — подчеркнул депутат.

Статистики не дождетесь

Официальной статистики по числу самоубийств сотрудников силовых ведомств в России нет. Соответствующими цифрами Росстат не располагает — там предлагают обращаться в Министерство внутренних дел. Четыре месяца назад «Газета.Ru» направляла в МВД запрос о числе суицидов среди силовиков за последние три года, однако ответ так и не был получен. Без объяснения причин.

В общем доступе такие цифры также не хранятся. «Сбором такой информации занимается МВД, но это закрытые данные, получить к ним доступ вы не сможете. Но, в любом случае, данных по суицидам с делением по профессиональному признаку в природе не существует», — заявлял порталу «Медиазона» глава центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе.

При этом профессор Волгоградского государственного университета Александр Сухинин в своем исследовании, посвященном суицидальному поведению сотрудников полиции, подсчитал ежегодные потери органов внутренних дел от суицидов — они составили от 200 до 430 сотрудников.

«За последние десять лет отмечается тенденция к увеличению этого вида чрезвычайных происшествий среди сотрудников», — отмечал эксперт.