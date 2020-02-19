Мусорный популизм довел до суда

Как сообщают владимирские СМИ, компании «Эколайн» и «Экоресурс» обратились в суд с иском об оспаривании постановления департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 20 декабря 2019 года «О корректировке территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области».

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Это постановление было принято на фоне утверждения правительством Москвы территориальной схемы по обращению с ТКО. Документ, в частности, предполагает вывоз из столицы 9 млн тонн отходов для захоронения на объектах во Владимирской области.

У «Эколайна» есть действующий контракт, заключенный с правительством Москвы.

Однако губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в одностроннем порядке ввел запрет на ввоз мусора из других регионов. Это политическое решение, обсуловленное, в первую очередь, его предвыборными обещаниями в ходе кампании 2018 года. Впрочем, политические решения должны согласовываться с федеральным законодательством, а не только с интересами местных элит.

В комментарии нашему изданию представитель «ГК Эколайн» отмечает, что компания оказалась заложником ситуации, когда исполнение договорных обязательств по госконтракту оказалось под угрозой: «Ограничение перемещения отходов со стороны субъекта РФ нарушает конституционные принципы единого экономического пространства и поддержки конкуренции, предполагающие свободное перемещение товаров по территории государства, что распространяется и на отходы, которые обладают характеристиками товара. Кроме того, нарушены основы коммерческой деятельности - выполнение обязательств по государственным контрактам может быть ограничено только на основании федерального законодательства».

В ГК «Эколайн» отмечают, что в прошлом году Правительство РФ не поддержало инициативу о предоставлении субъектам Российской Федерации в одностороннем порядке запрещать размещение отходов на своей территории, поскольку данный вопрос находится в зоне регулирования федерального законодательства.

«На данный момент для решения разногласий в вопросе перемещения отходов между территориальными субъектами существует только один путь, утвержденный федеральным законодательством – это достижение обоюдной договоренности между субъектами РФ о порядке взаимодействия. Данная ситуация показывает необходимость доработки механизма урегулирования межсубъектных споров в рамках федерального законодательства», - подчеркивают в ГК «Эколайн».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты солидарны во мнении, что компании-операторы по обращению с ТКО оказались заложниками популистской политики руководства Владимирской области, но их правовая позиция сильнее.

«Я понимаю регион и власти, которые боятся непопулярных решений, им хочется выглядеть защитниками интересов жителей региона. Но есть контракт, обусловленный Гражданским кодексом, который в силу иерархии законов, выше, чем закон об обращении с отходами, - говорит Заместитель председателя Комитета по экологии Деловой России Наталья Беляева. - В России действует принцип свободы экономического пространства, которую регионы не могут ограничивать. А государственные контракты регулируются на основании федерального, а не регионального законодательства. По этой причине инициатива наделения субъектов федерации правом запрета ввоза чего-либо на свою территорию была отклонена правительством».

По мнению Беляевой, с юридической точки зрения сейчас нет запрета на ввоз мусора. «Есть некое решение местных властей, обусловленное непониманием, неготовностью работать с этой ситуацией. Это не выход. Есть заключенный госконтракт с юридическим лицом, которое обязалось выполнить ряд взятых на себя обязательств. Получается, что ему препятствуют односторонние меры региональных властей, нарушающие федеральное законодательство. Это неправильно».

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая Страна» Руслан Губайдуллин подчеркивает прецедентный характер разбирательства, ведь в заложниках ситуации могут оказаться не только отдельно взятая компания «Эколайн», но и вся страна: «Только представьте, что регионы самостоятельно будут принимать такие решения – запрещать ввозить товары из соседних областей, ограничивать число туристов, поток транспорта или рабочих мест для иногородних… В прошлом году Правительство РФ не поддержало инициативу предоставить субъектам полномочий для самостоятельного запрета ввоза отходов на их территорию.

Регулирование вопроса осталось на уровне федерального закона, который предполагает только один путь его решения — это достижение обоюдной договоренности между субъектами РФ о порядке взаимодействия. А ситуация, сложившаяся во Владимирской области, показывает необходимость доработки механизма урегулирования межсубъектных споров в рамках федерального законодательства».

В ситуации, когда руководства региона вместо политической воли демонстрирует элементарный популизм, а законодательная база не поспевает за темпами изменения ситуации, решение остается за судом, который, как можно предположить, особенно внимательно отнесется к защите конституционных ценностей и базовых принципов федерализма.