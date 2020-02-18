Пытали животных: в Керчи задержаны подростки, готовившие теракты

В Керчи правоохранители задержали двух подростков, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. Указывается, что юноши готовили террористические акты в ряде крымских учебных учреждений.

Реклама

В заявлении отмечается, что подготовка терактов «в двух образовательных учреждениях» проводилась жителями города Керчь 2003 и 2004 годов рождения. Правоохранители заявили, что подростки состояли в «интернет-сообществе неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Владислав Росляков», причастный к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Вместе с тем в заявлении ЦОС ФСБ указывается, что один из задержанных размещал в соцсетях «одобрительные комментарии под статьями о совершенном» Росляковым преступлении. После этого — в ноябре 2018 года — со школьником «проводились профилактические беседы».

Правоохранители поясняют, что для осуществления терактов задержанные подростки «разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий».

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанные были администраторами так называемых групп «смерти» в соцсетях и мессенджерах. Молодые люди склоняли участников сообществ «к совершению аналогичных преступлений».

«По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России», — говорится в сообщении.

Тем временем в Курганской области был задержан еще один молодой человек 2004 года рождения. Правоохранители считают, что он был осведомлен о том, что двое его товарищей подготавливали теракты, и поддерживал с ними интернет-связь. У него получены свидетельские показания.

После задержания крымские власти заявили, что намерены контролировать подростков, которые находятся в зоне риска. Как рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, планируется ввести парламентский контроль.

«Нужно доходить до сердца каждого ребенка, вовлекать их, попечительские советы создавать. Если ребенок вовлечен, педагог первым поймет, есть ли проблема. Про этого Рослякова, его же не знал никто, ничем не занимался, плюс неблагополучная семья, все это складывается в одно, поэтому нужно заниматься. Будет контроль парламентский [введен]», — приводит ТАСС слова чиновника.

Он отметил, что на молодежь пагубное влияние, в частности, оказывают социальные сети, которые не контролируются никакими ведомствами.

В свою очередь министр образования Крыма Валентина Лаврик пообещала, что ведомство проведет комплексную проверку учебных заведений, в которых обучались задержанные подростки. По ее словам, один ходил в школу, другой посещал колледж. «Обязательно выясним всю ситуацию», — добавила она.

Вместе с тем она обратила внимание, что в крымских образовательных учреждениях чиновники регулярно проводят профилактические мероприятия. «Та система мер, которая на сегодняшний день разработана, в принципе работает эффективно, но бывают разные случаи, и это уже зависит от разных направлений, и в воспитании в том числе», — цитирует Лаврик ТАСС.

В октябре 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в своем учебном заведении бомбу и устроил там стрельбу. Тогда погибли 20 человек (не считая самого преступника) — из них 16 студентов и пять преподавателей. Более 60 человек были ранены. Многих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения на материке, в том числе московские клиники, включая НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье «теракт», переквалифицировав его потом на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

После трагедии студенты достаточно быстро вернулись к учебным занятиям в колледже — спустя две недели. Пока корпус, где произошла бойня, ремонтировали, занятия проходили в других зданиях.

Как отметила одна из студенток колледжа в комментарии «Газете.Ru», сразу после трагедии в политехе была «серая атмосфера»: «учителя не особо хотели проводить урок, и пары были сильно сокращены». Но несмотря на это учащиеся «старались справиться с тем, что случилось».