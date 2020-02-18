«Пускай умрет»: в Прикамье врач сбежала от ВИЧ-инфицированного

Прокуратура опросит жителя Пермского края, которого отказались принять в больнице поселка Ныроб из-за положительного ВИЧ-статуса. Об этом «Газете.Ru» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных Прикамья Анна Каргапольцева, которая также будет давать объяснение ведомству 18 февраля.

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17 февраля ВИЧ-инфицированный мужчина обратился к местным правозащитникам. Он рассказал, что недавно освободился из колонии-поселения и проживает сейчас в центре социального сопровождения. На протяжении долгого времени проходил ВААРТ-терапию, жизненно необходимую для инфицированных, однако лекарств осталось мало — всего на две недели.

В связи с этим бывший заключенный позвонил в ОНК Прикамья, чтобы ему помогли найти препараты. Член комиссии Каргапольцева и ее супруг решили сопроводить мужчину в больницу поселка Ныроб, где ему должны были выдать лекарства. «Мы отвели его в местную поликлинику, узнать, как получать препараты для терапии от ВИЧ по месту временного проживания.

Услышав вопрос, терапевт с криками «Немедленно отойдите от стола. У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру»,

— рассказала правозащитница порталу 59.ru.

Между тем врач стала кричать и на саму Каргапольцеву, сопровождающую пациента. «Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают. Вот ее медкарта, надо посмотреть. А этот пускай быстрее умрет», — передает слова терапевта правозащитница.

Кроме того, терапевт, спрятавшаяся от ВИЧ-инфицированного, стала разглашать его диагноз, крича на весь коридор: «Вы нас всех перезаражаете!», отметила Каргапольцева в разговоре с «Газетой.Ru».

В свою очередь сама терапевт, которую, как выяснили СМИ, зовут Татьяна Аксенова, опровергла эту информацию — она заявила, что разговор с пациентом проходил исключительно в ее кабинете. По словам медика, экс-заключенный стал «вести себя нагло», отказавшись предоставлять справку о том, что он стоит на учете у врача.

«Он подошел и сказал: «Мне нужны лекарства». Достал пузырек, стал показывать, какие препараты принимает. Я говорю: у нас ВИЧ-инфицированных в Ныробе нет. Я тут давно живу и всех знаю. Оказалось, что он освободился несколько дней назад из мест лишения свободы, но у меня нет полномочий оказывать таким лицам помощь», — подчеркнула Аксенова.

По ее словам, она проинформировала мужчину о том, что за таких ВИЧ-инфицированных отвечает фельдшер в городе Чердынь — более того, как утверждает медик, она дала пациенту номер телефона нужного врача и направление на прием.

Между тем Каргапольцева пояснила, что в другую больницу или, например, региональный СПИД-центр экс-заключенному попасть бы не удалось. Во-первых, до самого центра от Ныроба 400 км. Во-вторых, мужчина не может поехать туда без подписанного начальником районной полиции документа, так как находится под административным надзором. В свою очередь участок полиции также находится в 43 км от Ныроба.

«Мы как цивилизованные люди пошли консультироваться к местным врачам, но как реагировать на это врачебное мракобесие? Как уберечь доверившегося нам больного человека от такого отношения врачей?» — указала член ОНК.

Между тем правозащитники уже связались с краевым СПИД-центром — там пообещали в скором времени отправить лекарства для мужчины автобусом, рассказала Каргапольцева «Газете.Ru».

Тем временем региональные Минздрав и прокуратура запустили проверки по факту инцидента. В правоохранительных органах указали, что терапевта проверят и на предмет разглашения врачебной тайны — то есть диагноза пациента.

«Прокуратура проверит исполнение медицинским учреждением требований законодательства в сфере здравоохранения, в том числе по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, соблюдения врачебной тайны», — сообщили в прокуратуре.

Между тем Каргапольцева не считает, что врача стоит увольнять или привлекать к ответственности. «Врач, думаю, просто понервничала, не имея опыта общения с такими пациентами. Ей нужно повысить как-то квалификацию, потому что это не первый и не последний такой пациент. Не думаю, что было намерено совершено какое-то должностное преступление. Просто человек не знает, как с этими людьми обращаться», — пояснила правозащитница «Газете.Ru», добавив, что она не обижается на оскорбления медика в свой адрес.