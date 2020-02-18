Без отключения: россиянам простят неуплату коммунальных услуг

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете отключения россиянам услуг ЖКХ за долги. Соответствующие поправки в случае их принятия будут внесены в 157 статью Жилищного кодекса.

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Автор законопроекта, депутат от КПРФ Алексей Куринный, отметил, что из-за отключения жилищно-коммунальных услуг нередко страдают не только должники, но и все жильцы многоквартирного дома. Именно жалобы граждан побудили его к разработке инициативы.

«После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — заявил парламентарий газете «Известия».

По его мнению, отопление также не стоит отключать, поскольку семьи, которые не могут позволить себе оплату счетов за газ, в итоге вынуждены жить в холоде.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что поправки в ЖК РФ помогут устранить пробелы в законодательстве.

Дело в том, что в постановлении правительства уже частично прописан запрет на отключение услуг ЖКХ должникам, однако в документе нет четкого определения по ограничению таких действий — в частности, по водоотведению.

«Поэтому, к большому сожалению, есть безобразные примеры отключений. Это приводит к нарушению всех санитарных норм. И страдает как сам должник, так и другие жители этого дома», — сказала депутат.

При этом она добавила, что суды, вынося решения по делам о долгах граждан, зачастую руководствуются санитарными нормами, установленными правительством, и встают на сторону должников. Однако правильно было бы прописать эти нормы и в Жилищном кодексе.

Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект, не найдя в нем принципиальных нарушений.

В поддержку документа уже высказались депутаты от ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Представители фракций отметили, что существуют и другие способы стимулировать граждан к своевременной выплате. Так, эти вопросы может решать служба судебных приставов. Другие депутаты предлагают в качестве альтернативы привлекать должников к общественным работам. В «Единой России» заявили о необходимости детально изучить текст.

В свою очередь в Минстрое не видят необходимости изменений в Жилищном кодексе. Там считают, что вопрос уже урегулирован в достаточной степени, а граждане обязаны своевременно платить за услуги ЖКХ.

По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ, поступающая для принудительного взыскания приставам в России, в 2019 году составила 21,7 тыс. рублей. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году — 24,6 тыс. рублей.

При этом растет количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ. Если в 2015 году было возбуждено 2,1 млн таких производств на 42,3 млрд рублей, то в минувшем году — 4,1 млн на 89 млрд рублей.

Летом прошлого года аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в ходе исследования пришли к выводу, что долги россиян за газ, свет и другие услуги ЖКХ увеличиваются ежедневно. Гражданам становится все тяжелее расплачиваться по счетам на фоне психологически раздражающего роста стоимости почти всех товаров и услуг и все более удручающего личного финансового положения. В 2018 году долги россиян ежедневно увеличивалась в среднем на 330 млн рублей.

«Задолженность за услуги ЖКХ продолжает нарастать, и это явный признак социального неблагополучия», — отметил тогда председатель совета директоров сети «Финэкспертиза» Елена Трубникова.

Что касается способа взыскания, то в текущих условиях легче списать долги, чем выбить выплаты у населения, пояснял «Газете.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Алексей Трофимов.

«Сложность заключается в том, что нет реальных механизмов по фактическому взысканию», — указывал эксперт.

Даже при решении суда есть не так много вариантов добиться погашения задолженности. Из-за этого процедура взыскания может растянуться на несколько лет, а то и больше. «На практике допускаются значительные задолженности. Порой доходит до миллиона», — сказал Трофимов.

При этом в «Мосэнергосбыте», напротив, отмечали, что многих людей именно отключения мотивируют на то, чтобы возвращать долги. Некоторые граждане копят задолженность специально не из-за нехватки денег, а из уверенности, что за неуплату им ничего не грозит, подытоживали в крупнейшей отечественной энергосбытовой компании.