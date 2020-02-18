Первый инфицированный россиянин: последние новости о коронавирусе

— По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается 71 429 человек, зараженных коронавирусом Covid-2019. 1775 пациентов умерли, из них 106 — за последние сутки.

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— Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает о 73 433 инфицированных. 1 873 человека умерли, 12 677 вылечились.

Коронавирус добрался до россиян

— У россиянки на борту лайнера Diamond Princess, который с начала февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама, выявлен коронавирус. Она стала первой гражданкой РФ с этим диагнозом.

По данным российского посольства, она будет госпитализирована в медучреждение в Японии.

— Всего на борту лайнера находятся 24 россиянина. Как сообщается на официальной странице посольства РФ в Facebook, наши соотечественники получат любую необходимую помощь. Однако речи об их эвакуации пока не идет, поскольку необходимо дождаться завершения карантина, который продлится до 19 февраля.

— Помимо россиянки за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у еще 98 пассажиров на борту, передает телеканал NHK. В общей сложности на лайнере заболели 454 человека. В основном это люди в возрасте от 70 до 80 лет, но есть и моложе.

Россиянку отправили на принудительный карантин

— Суд в Петербурге принудительно отправил на карантин в больницу Аллу Ильину, которая ранее сбежала из медучреждения с подозрением на коронавирус. Ее госпитализация продлится минимум до 19 февраля. За это время два анализа на коронавирус, взятые у девушки, должны показать отрицательный результат.

— После заседания Ильина рассказала журналистам, что боится остаться в больнице на всю жизнь, поскольку «в иске Роспотребнадзор не заявил четкие даты госпитализации». При этом она отметила, что в документе было сказано о карантине длительностью не менее двух недель до получения двух результатов теста. Девушка, которая вернулась из Китая 30 января, пообещала, что решение суда будет исполнять неукоснительно.

Китай терпит убытки

— Тем временем в самом Китае жертвой коронавируса стал глава одного из временных госпиталей в китайском городе Ухане — эпицентре вспышки. 17 февраля скончался директор госпиталя Лю Чжимин. Он стал первым главврачом, который умер из-за новой болезни.

— Из-за эпидемии коронавируса за первые три месяца 2020 года Китай лишится почти триллиона юаней (более $143 млрд). В аналитическом центре «Тайхэ» сообщили, что больше всех пострадали туризм, общепит и розничная торговля. Именно эти сферы лишились клиентов после карантина, который власти КНР ввели, чтоб сдержать распространение коронавируса.