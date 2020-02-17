Разрушительный «Деннис»: Британия страдает от очередного шторма

Шторм «Деннис» бушует на территории Великобритании — жертвами непогоды уже стали три человека, в том числе ребенок. Как сообщают британские СМИ, в графстве Кент на юго-востоке Англии мужчина упал за борт корабля, который стоял на якоре в порту. Еще одну жертву — подростка — гигантские волны смыли в море с берега. Его тело уже извлекли из воды. Наконец, мужчина погиб в результате падения в реку, сообщила полиция Уэльса 16 февраля.

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Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию в минувшее воскресенье. Власти страны официально заявили, что гражданам грозит опасность, в том числе, из-за затопления улиц, которые оказались под потоками грязи. Глава агентства по наводнениям и управлению прибрежными районами Джон Кертин сообщил, что к утру понедельника, 17 февраля, для Англии было выпущено рекордное количество предупреждений об опасности — 634. В некоторых частях Южного Уэльса, Англии и Шотландии за один день выпало более полумесячной нормы осадков. При этом сейчас на большей части Британии действует желтый, второй после красного, уровень угрозы.

Эксперты отмечают, что ураган стал одним из самых сильных, охвативших Северную Атлантику этой зимой. Природное явление уже называют«метеорологической бомбой», этот термин применяется, когда атмосферное давление в результате шторма вызывает огромную турбулентность и высокие скорости ветра.

В результате шторма множество населенных пунктов были затоплены, железнодорожное сообщение в стране на некоторых линиях закрыто, также перекрыта часть дорог. По всей Британии был зарегистрирован ветер скоростью более 130 км/ч, сообщает Метеорологическое бюро. Самый сильный ветер был зафиксирован в Северном Уэльсе – 146 км/ч. Лишь за воскресенье в Британии отменили не менее 170 авиарейсов.

17 февраля очевидцы засняли на видео экстремальную посадку во время шторма крупнейшего в мире пассажирского лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу. На записи видно, с какими сложностями столкнулись летчики из-за сильного бокового ветра. Как сообщает издание Sky News, лайнер удалось посадить благодаря профессионализму пилотов.

The skill of two pilots was captured on video as they landed the world's largest passenger plane sideways while battling heavy crosswinds at Heathrow Airport as #StormDennis hit.



Follow live weather updates: https://t.co/WBZ6OOr00n pic.twitter.com/xZsvWZaRwy — Sky News (@SkyNews) February 17, 2020

Некоторые британцы, чье имущество пострадало в результате наводнения, беспокоятся, что власти не смогут защитить все частные дома и покрыть расходы на восстановление. При этом правительство уже активировало схему чрезвычайного финансирования для районов, пострадавших от наводнения. Согласно так называемой «схеме Белвина», местные органы власти могут обратиться к правительству страны с просьбой возместить стоимость убытков, не подлежащих страхованию сверх определенного порогового значения.

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис отрицает, что наводнения застали врасплох правительство. Стоит отметить, что это уже второй шторм, обрушившийся на Британию за последние 10 дней — в прошлые выходные, 8 и 9 февраля, страна пострадала от шторма «Сиара».

«Мы ничего не можем сделать с этими штормами, но благодаря мерам, которые мы предприняли, эти экстремальные погодные явления повлияли на меньшее количество объектов инфраструктуры», — сказал министр в интервью Sky News.

Необычную находку благодаря шторму обнаружили у берегов Ирландии — волны прибили корабль-призрак, который уже несколько лет плавает по мировому океану без единого члена экипажа на борту.

Издание Irish Examiner сообщает, что 77-метровое грузовое судно «Альта» (The Alta), следовавшее под флагом Танзании, впервые было замечено полгода назад у берегов Африки. У Ирландского побережья его обнаружили 16 февраля: местный житель вышел на пробежку вдоль берега, заметил корабль и сообщил о нем в береговую охрану.

Mystery deepens over journey of Cork 'ghost ship' as council assures no environmental threat https://t.co/Sj05TtXpkf — Irish Examiner (@irishexaminer) February 17, 2020

Судно было построено в 1976 году. В 2018 году его заметили в 1,3 тысячи миль к юго-востоку от Бермудских островов, в северо-западной части Атлантического океана. Тогда корабль вышел из строя, десять членов экипажа были спасены. Попытки найти владельца судна не увенчались успехом. Не исключено, что его несколько раз угоняли.

В береговой охране сообщили, что какого-либо загрязнения воды в месте, куда вынесло судно, нет. Представитель ведомства также добавил, что корабль вряд ли прибило бы к берегу в этом месте, если бы не шторм «Деннис».

Что касается россиян, то в Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не получали каких-либо тревожных сообщений или жалоб от российских туристов.

«Сейчас низкий сезон, и российских туристов как в Великобритании, так и вообще в Европе, сравнительно мало, поэтому вероятность того, что среди пострадавших от катаклизмов могут оказаться наши соотечественники, очень низкая», – пояснила РИА «Новости» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.