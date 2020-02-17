«Разрушили все»: прокуроров Украины отстранили от дела МН17

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году. Их освободили от исполнения обязанностей в ходе реформы, сообщает газета NRC Next.

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Как отмечает издание, «речь идет в том числе о двух прокурорах, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины».

«Прокурор Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, лишилась работы. Ее коллега Олег Пересада по-прежнему вовлечен в расследование, но больше не может называться прокурором. Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — обращает внимание газета.

Подчеркивается, что помимо этих двух прокуроров, были также уволены еще четверо. Они входили в украинское подразделение по расследованию крушения пассажирского самолета под Донецком в июле 2014 года. По данным издания, новые прокуроры до начала судебного процесса, то есть до 9 марта, в ССГ назначены не будут.

Эти увольнения, как и другие, прошли в процессе реализации реформы по борьбе с коррупцией в украинской прокуратуре. Она привела к тому, что из 1339 прокуроров больше половины — 710 человек — были уволены. Как отметил Роман Хошовский, один из шести уволенных прокуроров, в комментарии изданию, власти страны «выгнали на улицы более шести сотен человек, как собак».

«У нас была профессиональная команда. Но новое руководство разрушило все», — добавил собеседник газеты.

Он также обратил внимание, что преемникам уволенных прокуроров понадобится не менее года для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела по крушению малазийского «Боинга». «Никто не знает дело, которое мы вели на протяжении пяти лет», — сказал он.

Как отмечает NRC Next, ситуация не повлияет на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на сообщения об увольнении прокуроров заявил, что этот «вопрос рассматривается, но он рассматривается просто в контексте нормальной ротации». «Но не все следователи уходят — следователи, которые работали», — приводит его слова агентство УНИАН.

Пассажирский лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года потерпел крушение в Донбассе в то время, как там проходили активные боевые действия. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 298 человек, из которых 196 были подданными Нидерландов.

Для расследования катастрофы власти нескольких стран создали Совместную следственную группу. В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне прошлого года международные следователи назвали имена четверых подозреваемых в причастности к крушению. Среди них три гражданина России — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (известный также под фамилией Стрелков), бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, а также его заместитель Олег Пулатов. Кроме того, под подозрения попал и украинец Леонид Харченко, который являлся еще одним подчиненным Дубинского. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.

Уже в начале февраля им были предъявлены обвинения, рассказала ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сообщила она.

По словам Кутьиной, адвокаты окажут содействие своему клиенту в соответствии со всеми нормами международного права. Сторона защиты будет рассматривать дело «с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв», а также учитывая основной принцип уголовного производства — презумпцию невиновности.

Первые слушания этому делу начнутся 9 марта в Окружном суде Гааги.