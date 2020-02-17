Благие намерения: в РПЦ извинились за слова о женщинах

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего «бесплатными проститутками» женщин, живущих с мужчинами в незарегистрированном браке. Как сообщает РИА «Новости», иерарх заявил, что священник вряд ли хотел кого-то обидеть.

«Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно», — посетовал Иларион.

Митрополит подчеркнул, что приносит извинения «тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника».

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Иларион также заявил, что незарегистрированное сожительство может поставить женщину в сложное положение, и она окажется «слабым звеном», если попадет в финансовую зависимость от мужчины.

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Смирнов в очередной раз неудачно потроллил общественность, стремясь привлечь внимание к важной проблеме. Он также добавил, что слова отца Димитрия — это частное мнение одного священнослужителя, а не всей церкви.

Скандальную реплику Смирнова прокомментировал другой популярный деятель РПЦ, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он написал в своем Telegram-канале, что слова священника являются оскорбительными и неприемлемыми. Иерарх подчеркнул, что отец Димитрий — очень добрый человек, который пытался обратить внимание на порок общества.

«В современном обществе есть проблема ответственности», — отметил епископ. Он добавил, что говорить таких резких слов в адрес женщин не стоило.

Накануне из-за слов протоиерея Димитрия Смирнова поднялся крупный скандал.«Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все», — сказал он на встрече с православными активистами о женщинах, живущих в фактическом браке. Он также обвинил мужчин, не желающих идти в ЗАГС или вести свою любовницу под венец, в безответственности и блуде.

Вскоре после этого Смирнов заявил, что извиняться за свои слова он не намерен. «Я никого не оскорбил. Я специально выбрал это острое слово, чтобы привлечь внимание к проблеме», — подчеркнул он в разговоре с НСН.

По словам отца Димитрия, мужчине можно предъявить претензию за «пользование» женщиной, а женщине — за согласие на такую форму «бесплатной проституции».

«Она не жена. А содержанка, если он ее содержит», — добавил священник.

Подобные неоднозначные высказывания отец Димитрий Смирнов делает уже не в первый раз. В апреле прошлого года он опубликовал в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России «как государству русскому, осталось лет 30», после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане. При этом священник напомнил, что Византия в свое время была центром мира, а сейчас «и не пахнет этой Византией».

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе тогда заявил, что Смирнов не запугивает христиан вымиранием, а призывает к бережному отношению к семье.

В конце августа Смирнов предложил «бить детей по морде» — как глава патриаршей комиссии по делам семьи. Свою рекомендацию родителям служитель дал в ходе разговора с воспитанником московского детского дома «Павлин», который поинтересовался, как отучить кого-либо от употребления нецензурной лексики.

Для решения вопроса священник предложил свою помощь в воспитательных моментах: «Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно. Зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных — они созданы для поэзии».

При этом в РПЦ слова Смирнова восприняли как шутку. Как сообщает «Говорит Москва», за служителя вступился замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который назвал его «добрым и отзывчивым» человеком.