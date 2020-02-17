Благие намерения: в РПЦ извинились за слова о женщинах

РПЦ извинилась за слова протоирея о «бесплатных проститутках»

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова о «гражданских женах как бесплатных проститутках». По словам митрополита, высказывание священника стало «очередным эпатажем».

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего «бесплатными проститутками» женщин, живущих с мужчинами в незарегистрированном браке. Как сообщает РИА «Новости», иерарх заявил, что священник вряд ли хотел кого-то обидеть.

«Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно», — посетовал Иларион.

Митрополит подчеркнул, что приносит извинения «тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника».

Иларион также заявил, что незарегистрированное сожительство может поставить женщину в сложное положение, и она окажется «слабым звеном», если попадет в финансовую зависимость от мужчины.

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Смирнов в очередной раз неудачно потроллил общественность, стремясь привлечь внимание к важной проблеме. Он также добавил, что слова отца Димитрия — это частное мнение одного священнослужителя, а не всей церкви.

Скандальную реплику Смирнова прокомментировал другой популярный деятель РПЦ, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он написал в своем Telegram-канале, что слова священника являются оскорбительными и неприемлемыми. Иерарх подчеркнул, что отец Димитрий — очень добрый человек, который пытался обратить внимание на порок общества.

«В современном обществе есть проблема ответственности», — отметил епископ. Он добавил, что говорить таких резких слов в адрес женщин не стоило.

Накануне из-за слов протоиерея Димитрия Смирнова поднялся крупный скандал.«Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все», — сказал он на встрече с православными активистами о женщинах, живущих в фактическом браке. Он также обвинил мужчин, не желающих идти в ЗАГС или вести свою любовницу под венец, в безответственности и блуде.

Вскоре после этого Смирнов заявил, что извиняться за свои слова он не намерен. «Я никого не оскорбил. Я специально выбрал это острое слово, чтобы привлечь внимание к проблеме», — подчеркнул он в разговоре с НСН.

По словам отца Димитрия, мужчине можно предъявить претензию за «пользование» женщиной, а женщине — за согласие на такую форму «бесплатной проституции».

«Она не жена. А содержанка, если он ее содержит», — добавил священник.

Подобные неоднозначные высказывания отец Димитрий Смирнов делает уже не в первый раз. В апреле прошлого года он опубликовал в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России «как государству русскому, осталось лет 30», после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане. При этом священник напомнил, что Византия в свое время была центром мира, а сейчас «и не пахнет этой Византией».

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе тогда заявил, что Смирнов не запугивает христиан вымиранием, а призывает к бережному отношению к семье.

В конце августа Смирнов предложил «бить детей по морде» — как глава патриаршей комиссии по делам семьи. Свою рекомендацию родителям служитель дал в ходе разговора с воспитанником московского детского дома «Павлин», который поинтересовался, как отучить кого-либо от употребления нецензурной лексики.

Для решения вопроса священник предложил свою помощь в воспитательных моментах: «Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно. Зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных — они созданы для поэзии».

При этом в РПЦ слова Смирнова восприняли как шутку. Как сообщает «Говорит Москва», за служителя вступился замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который назвал его «добрым и отзывчивым» человеком.