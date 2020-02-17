Увезли на скорой: суд вернул петербурженку под карантин

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая ранее сбежала из больницы с подозрением на новый тип коронавируса 2019-nCoV, принудительно отправили в больницу решением Петроградского районного суда, сообщает с заседания РИА «Новости».

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В ходе суда адвокат петербурженки Виталий Черкасов указал на ошибки инфекционной больницы имени Боткина, где и лежала девушка с симптомами коронавируса — юрист подчеркнул, что во время госпитализации его подзащитная несколько раз сдавала анализы на новое заболевание, однако результаты врачи ей так и не предоставили.

Сама Ильина уверила судью, что готова даже отправиться для проверки на коронавирус в Новосибирск, где на данный момент находится единственная в стране специализированная лаборатория, лишь бы не возвращаться в петербургскую больницу.

Теперь суд изолировал девушку принудительно как минимум до 19 февраля. За это время два анализа на коронавирус, взятые у пациентки, должны показать отрицательный результат.

После заседания Ильина рассказала журналистам, что опасается пожизненной госпитализации.

«Я опасаюсь, что меня могут посадить в стационар пожизненно. В иске Роспотребнадзор не заявил четкие даты госпитализации, но указывается не менее двух недель, до получения двух результатов теста», — сообщила девушка порталу Regnum.

Также во время заседания, по словам петербурженки, ее насторожили слова представителя Роспотребнадзора, которая в самом начале суда заявила: «Ее нужно изолировать, чтобы не вызвать панику». Девушка попросила журналистов сохранить запись этой фразы.

Она также отметила, что на заседание ни представители Роспотребнадзора, ни судья не надели маски, хотя сотрудники ведомства и вовсе сидели с ней за одним столом.

Несмотря на это Ильина пообещала, что решение суда будет исполнять неукоснительно, однако о своем побеге не жалеет. Из здания суда девушку увезли на скорой помощи — на прощание она поцеловала мужа и сказала ему: «Ну что, на связи тогда», — передавал Telegram-канал Life Shot.

Петербурженка сбежала из больницы 7 февраля — ей удалось взломать электронный замок в палате, передавала газета «Петербургский дневник».

«Я разобрала короб, замкнула провода — и во время этого дверь открылась. Страшно было жуть, током бы дернуло так, что две недели не просто в больничке потом лежала.

<...> Человек имеет право отказаться от госпитализации — мне не давали ручку и листок, не давали написать заявление. «Права человека» — пустой звук и непонятные буквы», – рассказала девушка на своей странице в Instagram.

В комитете уточнили, что пациентку проинформировали о том, что она не менее 14 дней должна находится в больнице в связи с предписанием главного санитарного врача по Санкт-Петербургу. «Она его не выполнила. В полицию уже направили телеграмму для привлечения нарушительницы к административной ответственности», — заявили в организации.

Там хотели, чтобы девушку привлекли в ответственности по статье 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию должностного лица, органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор». В то же время свой иск в суд направил и Роспотребнадзор с требованием изолировать петербурженку немедленно.

Во время разбирательства Ильина сдала еще раз анализы на наличие у нее коронавируса, которые показали отрицательный результат, сообщил ТАСС адвокат.

Алла Ильина обратилась к врачам с признаками ОРВИ после того, как вернулась из Китая 30 января. Но оставаться в больнице на карантин она не хотела.

«Необходимости в госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб», — объясняла женщина в Instagram.