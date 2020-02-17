Не считал за людей: убийцу инвалидов приговорили к смерти

Японец Сатоси Уэмацу был приговорен к смертной казни за убийство 19 инвалидов, находившихся на попечении специализированного учреждения в городе Сагамихара. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе заседания защита обвиняемого настаивала на невменяемости 30-летнего мужчины, однако суд постановил, что он находился в трезвом уме в момент совершения преступления.

В крови японца действительно были обнаружены остатки наркотических веществ, которые он принял непосредственно перед расправой над людьми. Тем не менее, экспертам удалось доказать, что это не оказало никакого влияния на его рассудок.

При этом свое нападение он совершил с особой жестокостью – все постояльцы заведения спали в тот момент, когда он стал врываться к ним в палаты с ножом. Однако даже те, кто успел проснуться, были беспомощны: они не могли оказать ему сопротивления в силу ограниченных возможностей.

Согласно обвинительному заключению, Уэмацу также нанес раны двоим сотрудникам медучреждения, предварительно связав их. Как подчеркнули прокуроры, такое количество жертв от нападения одного человека является беспрецедентным для Японии.

Сам Уэмацу объяснил свой поступок тем, что, никогда не воспринимал инвалидов как людей и хотел избавить их от страданий. Он также заявил, что, по его мнению, всем «будет лучше, если их не станет». В ответ на это мать одной из его жертв — 19-летней девочки – заявила, что была очень счастлива иметь дочь. Она также резко раскритиковала заявление преступника о том, что люди с ограниченными возможностями приносят только проблемы. По словам женщины, она никогда не сможет простить убийцу, независимо от решения суда.

В ходе судебного заседания, которое состоялось 17 февраля, сам японец официально признал свою вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на то, что его защитники намерены оспаривать приговор, Уэманцу уже заявил, что готов понести наказание.

Его покорность резко контрастирует с поведением во время первого слушания, когда Уэмацу внезапно начал буйствовать и попытался положить себе что-то в рот. Тогда судебные приставы смогли его остановить.

Сатоси Уэмацу напал на учреждение для людей с ограниченными возможностями в 2016 году. Тогда в нем находились 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет — в результате жестокого нападения 19 из них погибли, 26 получили серьезные ранения.

Сам нападавший ранее проработал в этом учреждении на протяжении трех лет. За несколько месяцев до преступления он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее, 26 декабря минувшего года, к смертной казни был также приговорен гражданин Китая, обвиненный в грабеже и убийстве семьи из японского города Фукуока в 2003 году. Об этом сообщила министр юстиции страны Масако Мори.

«Жестокий поступок, унесший жизни членов счастливой семьи, в том числе детей 8 и 11 лет, был совершен из корыстных целей», — цитирует ее слова телеканал NHK.

Сообщник осужденного ранее также был приговорен японскими властями к смертной казни. Он был повешен в 2011 году.