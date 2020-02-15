«Прогноз невозможен»: как борются с коронавирусом

Массовое заражение

— Число инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV достигло 50 580 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Большая часть заболевших приходится на Китай — 50 054. Количество случаев с летальным исходом — 1 526.

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— Между тем Национальная комиссия по здравоохранению КНР говорит о 69 195 зараженных в мире к 16 февраля. Из них 68 500 пациентов находятся в республике. Умерли от нового заболевания, согласно информации комиссии, 1 669 человек, а вылечились – 9 465.

Не подпустить коронавирус к России

— В России, по-прежнему, нет ни одного пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус 2019-nCoV», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Она также уверила, что на территории РФ действуют две сертифицированные тест-системы — они используются на границе с Китаем для проверки каждого прибывающего из республики.

— В целях борьбы с эпидемией Россия намерена продолжить поставки медицинского оборудования в КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Почему спрогнозировать развитие эпидемии невозможно

— В связи со стремительным распространением вируса в КНР решили казнить за сокрытие факта заражения, а также за искажение информации о состоянии своего здоровья, сообщает местное издание DW со ссылкой на заявление китайского суда. Совершившим правонарушение будет грозить 10-летнее или пожизненное заключение, а также смертная казнь по статье о создании угрозы общественной безопасности.

— Между тем, ученые из КНР продолжают исследовать новый вирус — в министерстве науки и техники республики заявили, что вероятным его источником признаны летучие мыши.

— По данным Госкомитета здравоохранения КНР, некоторые разработанные вакцины от инфекции уже тестируются на животных.

— Тем не менее в Европе зафиксирована первая смерть в результате заражения — 15 февраля во Франции скончался гражданин Китая, прилетевший из Хубэя. Также увеличилось число заболевших в Англии — там только 15 февраля подтвердили инфицирование у девяти пациентов. О пяти новых случаях заражения сообщили и в минздраве Сингапура.

— Правительство Японии больше не сможет отслеживать способы заражения коронавирусом, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като. По его словам, из-за того, что заболевших все больше, узнать путь их инфицирования стало невозможно.

— Между тем, директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация не в силах спрогнозировать дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом. Также он выразил обеспокоенность тем, как заболевание будет воздействовать на страны со слабой системой здравоохранения в случае, если и там обнаружатся инфицированные.