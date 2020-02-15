«Яндекс.Еду» обвинили во лжи: кто помогал роженице из Москвы

В клининговой компании Aclean уличили «Яндекс.Еду» в распространении неверной информации после того, как пресс-служба сервиса рассказала историю курьера Мирлана Жамалдинова, якобы оказавшего помощь беременной москвичке. О том, что «Яндекс.Еда» присвоила себе добрый поступок заявил пиар-менеджер Aclean Антон Скворцов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

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По данным «Яндекс.Еды», в один из дней февраля их сотрудник Мирлан Жамалдинов развозил заказы — в определенный момент он позвонил клиентке, чтобы уведомить о своем приходе. Женщина долгое время не брала трубку, из-за чего курьер решил подняться в ее квартиру.

«Я постучал, дверь открыла девушка в положении. Как только она забрала пакет с едой, у нее начались схватки. Дома не было мужа и я решил, что надо как-то помочь», — рассказал мужчина Telegram-каналу Baza.

По словам Жамалдинова, женщина была очень напугана и громко кричала. Курьер предложил москвичке подвезти ее до больницы на такси, но та отказалась. В связи с чем мужчина решил вызвать скорую помощь — в это время в квартире женщины также находилась сотрудница клининговой компании, помогающая хозяйке дома убираться. Как передает пресс-служба сервиса, она поддерживала беременную, пока доставщик звонил в «скорую».

В итоге курьер и сотрудница клининговой службы дождались фельдшеров вместе с женщиной, после чего Жамалдинов вновь отправился развозить заказы.

Через некоторое время женщина позвонила в службу поддержки «Яндекс.Еды» и выразила благодарность их сотруднику. По словам новоиспеченной матери, у нее родился сын — здоровый мальчик, передает телеканал «360».

Между тем клининговая компания утверждает, что курьер даже не заходил в квартиру женщины. Историю сервиса доставки там назвали «неправдой».

«Мы знаем, как все было на самом деле. В этот момент именно наша уборщица была рядом с беременной девушкой.

Когда нужна была помощь, курьер «Яндекс.Еды» только вызвал «скорую», а наш клинер помогла ей сесть, дождалась с ней первую помощь. Курьер даже не зашел в дом и не помог»,

— пояснили в организации радиостанции «Говорит Москва».

И компания может доказать, что события того дня разворачивались именно так, с помощью камер видеонаблюдения, уверил ее представитель Антон Скворцов. «Мы знаем все это, потому что работа наших клинеров всегда записывается на видео, чтобы их контролировать и всегда держать клиента в курсе всего. Считаем, что это заслуга нашего клинера, которая помогла ей в такой необычной ситуации, а в новостях все наоборот», — возмутились в Aclean.

Ранее курьеры «Яндекс.Еды» уже были замечены в подобных историях. Так, 19 сентября в Москве доставщик сервиса Бахром Гуломкадиров спас ребенка, сообщала пресс-служба организации.

Тогда мужчина выполнял заказы и, проезжая на самокате мимо жилого дома по улице Татищева, увидел в проеме окна на втором этаже 12-летнего мальчика — он, по словам курьера, плакал и намеревался выпрыгнуть.

В это время внизу стояли горожане — они просто наблюдали за тем, как ребенок рыдает на подоконнике. Между тем сотрудник «Яндекс.Еды» подбежал к дому, снял обувь и забрался наверх.

«Мужчина внизу помог подняться. Когда я залез, ребенок увидел меня, побежал ко второму окну, но оно было закрыто», — сообщил доставщик Telegram-каналу «Подъем».

В результате курьер затолкал мальчика его в квартиру, где его ждала мать, писал портал «Мослента». Позднее выяснилось, что мальчик хотел спрыгнуть из окна на эмоциях — в итоге врачи его успокоили, а доставщик отправился дальше развозить заказы. При этом он подчеркнул, что не нуждается ни в каком денежном вознаграждении, так как «за помощь деньги не берут», передавал «Подъем».