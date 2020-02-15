Сидите дома: как мир спасается от коронавируса

Зараженных все больше

— По последним данным ВОЗ, число инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV достигло 49 053 человека – из них 48 548 находятся в Китае. Скончались в результате заражения 1 381.

Реклама

— Между тем, согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 15 февраля в мире выявлено 67 102 случая заражения, из которых 66 492 зафиксированы в республике. Умерли от нового заболевания 1 526 человек, вылечились – 8 141.

Мир на карантине

— В Ухане продолжают изобретать новые меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа: в ночь на субботу жителям запретили покидать пределы микрорайонов, в которых они живут. В объявлении, опубликованном на сайте городского правительства, говорится, что в жилых комплексах должен оставаться открытыми для входа и выхода только один проход, а в старых микрорайонах нужно установить контроль за перемещением горожан.

— Тем временем, в Южной Корее граждан, эвакуированных из Китая 31 января и 1 февраля, выпустили из-под карантина, на котором они находились 14 дней. В городах Асан и Чинчхон для них были обустроены места временного проживания. Всего из Китая Южная Корея вывезла 701 человека — у двоих из них был обнаружен коронавирус Covid-19.

— Очередная эвакуация готовится для граждан США — как сообщает Wall Street Journal правительство планирует вывезти своих сограждан с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Японии в порту Йокогамы. Бортами Госдепартамента эвакуируют 380 американцев и их семей — они прибудут в США в воскресенье, 16 февраля, и будут отправлены на карантин.

— Украина планирует эвакуацию своих граждан из Уханя — предполагалось, что их вывезут 11 февраля, но после

дата была перенесена на 18-е, причем эвакуируют только тех, у кого нет симптомов заболевания.

Правда, места для карантина для них пока не определены. Например, депутаты Обуховского районного совета Киевской области уже заявили на своей странице в Facebook, что эвакуированных сограждан не примут, поскольку на территории района нет подходящих для карантина медицинских учреждений.

Всюду проверки

— Все новые меры предосторожности, которые позволят выявить инфекцию, принимаются в разных странах. В США, например, пациентов, которым ранее поставили диагноз «грипп», протестируют на коронавирус, сообщила в пятницу журналистам представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессониер. Тестирование начнется в пяти городах — в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. Сейчас в США зафиксировано 15 случаев заражения новым коронавирусом.

— В Египте проверки на наличие инфекции организованы для всех, кто прибывает в страну — накануне благодаря этому

коронавирус Covid-19 был выявлен у иностранца, у которого не было симптомов заболевания.

Теперь он и все, кто с ним общался, помещены под карантин на 14 дней. Египет стал первым африканским государством, где был обнаружен коронавирус.

— В Индии в аэропортах проверяют людей, прилетевших из Таиланда, Сингапура, Китая и Гонконга, а теперь, как сообщает РИА «Новости», будут тестировать еще и прилетевших из Японии и Южной Кореи.