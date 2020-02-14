«Закопал во дворе»: кровавая ссора экс-прокурора с женой

57-летнего бывшего сотрудника прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева задержали по подозрению в убийстве 44-летней сожительницы Ирины Боженко. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

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4 января 2020 года женщина, проживавшая вместе с супругом в селении Кобань, исчезла. О ее пропаже сообщил в правоохранительные органы сам Чельдиев, но лишь после того, как ее сестра, проживающая за пределами Северной Осетии, забила тревогу — об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах.

В региональных изданиях информация об исчезновении Ирины Боженко была опубликована несколько дней назад — они давали ориентировку, согласно которой пропавшая женщина — «среднего телосложения, рост 175 см, волосы темные до плеч, над верхней губой с правой стороны родинка, на левом плече — татуировка синего цвета в виде иероглифа». Также говорилось, что она ушла из дома 4 января, имея при себе личные вещи и два паспорта, внутренний и заграничный.

В ходе расследования следователи осматривали территорию домовладения бывшего прокурора, но ничего подозрительного не обнаружили. Однако 13 февраля 2020 года правоохранители совершали повторный осмотр места жительства супругов — и внимание одного из оперативников привлек небольшой холмик на окраине территории рядом с кирпичным забором.

«На вопрос, что это, Чальдиев стал вести себя нервно и практически сразу сознался, что закопал там свою супругу. Правда, поначалу заявил, что это был несчастный случай, она упала с лестницы», — сообщил источник в правоохранительных органах Северной Осетии сайту kp.ru.

В итоге тело Боженко извлекли из земли — криминалисты осмотрели тело и зафиксировали рану на голове, свидетельствующую о том, что женщину ударили. «В ходе дальнейшего допроса Чельдиев сознался, что совершил непреднамеренное убийство Ирины в ходе бытовой ссоры, ударив ее кочергой»,

— рассказал собеседник.

В итоге против экс-прокурора возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По данным регионального СК, вскоре подозреваемому изберут меру пресечения в виде ареста, а также предъявят обвинение в убийстве.

Как уточняют СМИ, Чельдиев ранее занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии. В республике он стал известен из-за скандального увольнения — правоохранителя отстранили от должности из-за того, что в нескольких видеоинтервью он критиковал бывшего прокурора региона Игоря Векшина.