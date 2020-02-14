Кровь выздоровевших: ученые нашли средство от коронавируса

Китайские ученые нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом. Для этого врачи переливают плазму крови от переболевших Covid-19, как назвала ВОЗ этот вирус несколькими днями ранее, тем, кто находится в тяжелом состоянии. Об эффективности нового метода лечения заявил на пресс-конференции глава больницы «Цзиньиньтань» в Ухане Чжан Динюй. Он призвал выздоровевших после заболевания массово сдавать кровь, передает агентство Синьхуа.

Медики отметили, что нашли в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом. Таким образом уже были вылечены 10 человек, говорится в сообщении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

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Донорская плазма крови вводится тяжелобольному пациенту после того, как пройдет специальную процедуру, во время которой происходит инактивация опасных вирусов. «На первом этапе методику лечения особой плазмой крови применили на трех пациентах Первой народной больницы в районе Цзянся (город Ухань), к настоящему времени вместе с последующими случаями общее число проходивших такое лечение пациентов превысило 10», — приводит ТАСС заявление чиновников.

По их словам, клиническая картина изменилась в ближайшие несколько часов. «В течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина тоже улучшилась», — обратили внимание в ведомстве.

Методику разработала китайская компания China National Biotec Group (CNBG) — подразделение одного из крупнейших фармакологических конгломератов Китая Sinopharm. Эта мера может стать эффективным средством борьбы на первом этапе, пока медики не разработали вакцину и другие эффективные методы лечения коронавируса нового типа.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в конце декабря. Распространение нового типа коронавируса началось в Китае с города Ухань, что находится в провинции Хубэй.

По данным медицинского портала DXY.cn, на 14 февраля количество зараженных коронавирусом пациентов превысило 64 тыс. человек. При этом количество перенесших болезнь почти в 5 раз больше умерших.

Вместе с тем специалисты ВОЗ выражают мнение, что заражение этим вирусом грозит двум третьим населения планеты. Такое мнение высказал советник ВОЗ, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини, передает Bloomberg. Эксперт основывался на модели, согласно которой каждый инфицированный человек заражает еще двоих или троих.

Лонджини отмечает, что даже если специалисты и найдут способ замедлить распространение вируса, заболеть коронавирусом могут порядка 30% населения Земли, то есть более 2 млрд человек. Ученый обращает внимание, что карантинные меры способствуют сокращению распространения заболевания, но коронавирус мог проникнуть за пределы Китая до того, как власти КНР обратили внимание на эту проблему.

Точку зрения Лонджини поддержал профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга. Он также выразил мнение, что коронавирус может затронуть две трети человечества. В свою очередь, Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона провел расчеты, согласно которым только в Китае каждый день могут заражаться до 50 тыс. человек.

В то же время китайские власти говорят о сокращении количества зараженных за пределами основного очага заболевания — провинции Хубэй. По данным государственного комитета по здравоохранению КНР, такая динамика наблюдается уже 10 дней подряд.

Так, за 3 февраля во всей стране выявили 3235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй 890, 5 февраля — 3694 и 707 соответственно, 9 февраля эти показатели были равны 3062 и 444.

Тенденция сохранилась и дальше. Таким образом, 13 февраля по всей стране медики выявили 5090 случаев заражения, из них только 267 за пределами очага вспышки коронавируса.