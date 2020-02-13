«Либо я, либо эти твари»: почему учителя подавляют школьников

Министерство образования республики Карелия запустило служебную проверку по факту видео, на котором директор одной из школ Петрозаводска отчитала восьмиклассницу за форму ее ног. Запись этого разговора опубликовала мать девочки. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако женщина не хотела распространять видео до того, как ее дочь окончит девять классов и уйдет из школы.

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В тот день восьмиклассницу вызвала к себе директор — по словам ее матери, это произошло из-за того, что она заступилась за свою одноклассницу, конфликтовавшую с учителем, передает телеканал «Звезда».

В кабинет девочка вошла с включенной на телефоне камерой — а руководитель учебного заведения стала ругать школьницу не за инцидент, произошедший на уроке, а за короткую юбку. «Я хочу сказать, что, вообще, такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами.

А у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию какую-то. Толстоватые ноги. Ну толстоватые. Это пошло и некрасиво», — говорит педагог на видео.

После этого она потребовала у ученицы телефоны родителей, вызвала для беседы социального педагога и школьного инспектора по воспитательной работе.

Также восьмиклассница сняла, как из кабинета директора выходит ее подруга — девочка стала пересказывать приятельнице слова педагога: «Ходишь, как проститутка, в этом топике. Знаешь, где такие девушки работают?».

Как рассказала мать восьмиклассницы, позже ей действительно позвонила директор — глава учреждения пригрозила, что, если родители не явятся в школу, то она позвонит в полицию.

«Приехали сюда из своих регионов»

И такие истории, в которых источниками травли становятся даже не сверстники, а педагоги учебных заведений, происходят регулярно. Так, ученица 10-го класса школы на юге Москвы — в жилом массиве Орехово-Борисово — рассказала «Газете.Ru», что столкнулась с неприязнью со стороны классного руководителя.

В 2019 году 16-летняя девочка вместе с семьей переехала в столицу из города Тольятти и пошла в новую школу. По словам ученицы, классный руководитель сразу стала смеяться над ней из-за того, что девушка была «не московской» в отличие от остальных воспитанников. «У нас был урок, посвященный Москве. Она говорила, что я ничего не знаю, ведь я не москвичка. Позорила меня перед всем классом», — отметила школьница.

Она пояснила, что педагог испытывала неприязнь ко всем детям без московской прописки — в частности она регулярно повторяла на уроках: «Приехали сюда из своих регионов. Зачем вы вообще здесь учитесь».

Однажды, по словам девочки, педагог попросила ее прочитать что-то с доски — ученица страдала от постоянно снижающегося зрения, из-за чего очки, которые она носила, больше не позволяли ей отчетливо видеть на расстоянии. «Я сказала, что не могу рассмотреть, но в итоге все равно прочитала и перепутала какое-то слово. На что классный руководитель сказала: «Слепая курица!» — говорит школьница.

В конце 2019 года, не выдержав издевательств, девочка пришла заплаканная к родителям. Ее мать вступилась за дочь и отправилась к директору, после чего педагога уволили.

«Либо я, либо эти твари»

Похожий инцидент произошел в Пензенской области. Семиклассник местной школы рассказал «Газете.Ru», как в начале 2018 года в его классе стала преподавать новый учитель русского языка и литературы – по словам мальчика, педагог имела множество наград, в том числе почетное звание Заслуженного учителя России и Народного учителя СССР.

«Я всегда был отличником, поэтому ко мне она относилась с особым вниманием. Но однажды она попросила меня остаться после урока. И заявила: «Рассказывай, кто курит, кто мне кнопку пытался подложить, кто, вообще, что делает неправомерного», — передал слова педагога школьник.

Он удивился такой беседе и отказался информировать учителя — в ответ на это педагог пригрозила воспитаннику, что отсутствие доносов «скажется на его оценках». «Отличники не должны быть пособниками мерзавцев, в СССР все отличники были ответственными ребятами и докладывали обо всем. Я преподаю 40 лет и знаю, как это происходит», — цитирует женщину мальчик.

В завершении преподаватель велела прийти ученику завтра и рассказать ей о проступках одноклассников. Но школьник не пришел, в связи с чем педагог начала его травить, занижая оценки. «Начался маразм.

Она сама брала и синей ручкой подправляла в моих тетрадках буквы, чтобы засчитать их за ошибки – было видно, что чернила разные, но ее это не заботило. Спустя месяц она поняла, что это не работает. И стала говорить другим учителям, что я — нахал, хам и курю, хотя никогда и сигареты в рот не брал»,

— отметил мальчик.

В итоге за подростка стала заступаться его лучшая подруга. Сначала педагог решила приструнить ее, настроив против ученика. «Он за твоей спиной ребятам говорит, что ты дура, а он умнее тебя. Таких надо опасаться», — передает слова учителя школьник.

Однако девочка не восприняла слова педагога всерьез и продолжила защищать приятеля. В итоге, по словам подростка, на одном из праздников учитель решила выступить со стихом собственного сочинения перед всей школой — это были четверостишия про «двух змеенышей-гаденышей», которые не уважали «мудрую сову». «В этом стихе рассказывалось, как этим «гаденышам стало плохо» потом, ведь весь лес их ненавидел. Начался скандал, мои родители пожаловались в Минобразования», — рассказал мальчик.

В итоге учитель русского языка и литературы поставила директора перед выбором: «Либо я, либо эти твари», цитирует педагога школьник. «Как видите, я все еще учусь в этой школе», — заключил шестиклассник.

«Обсуждал меня с учителями за чаем»

Пострадала от травли со стороны педагога и девятиклассница из школы столичного Можайского района. Там, по словам девочки, в 2019 году ее оскорблял молодой преподаватель алгебры и геометрии.

Началось все с того, что в первые дни учебного года подросток была вынуждена лечь в больницу на месяц из-за проблем со зрением. Там она ходила с катетером в ретробульбарном пространстве (коже в нижне-наружном углу глазницы — «Газета.Ru), куда ей регулярно вливали лекарства. Из-за этого девочка не могла учиться, находясь в медучреждении.

После госпитализации катетер сняли, однако у девятиклассницы остался синяк на лице, и опухло одно веко. Вернувшись в школу, она пришла на урок к новому учителю геометрии и алгебры. Мужчина сразу вызвал школьницу к доске — она стала объяснять, что знает материал не очень глубоко из-за долгого отсутствия, но педагог пообещал помогать у доски.

«Я пыталась решить задачку по геометрии. Естественно проговаривала все вслух, спрашивала вежливо: верно или неверно. Он мне не отвечал и в конце заявил: «Ладно, вижу, что не знаешь, садись». Я с самого начала сказала о том, что не знаю, но стояла и позорилась», — отметила девочка в разговоре с «Газетой.Ru».

В итоге она вышла из класса, чтобы помыть руки после мела — между тем преподаватель стал обсуждать ее с учениками. «Мне рассказали подруги, что он перед всем классом заявил: «Ой, видимо, на нее так погода влияет. И пока она вышла, я могу вам рассказать тему». Естественно я разозлилась», — пояснила школьница.

Позже она вновь услышала, как педагог обсуждает ее, но уже с другими преподавателями. «Я проходила мимо кабинета, где учителя пили чай, сидели, и услышала, как он нелестными словами меня обкладывает. Говорит, что я — ребенок солнца, не от мира сего, а также, что я скандалистка и со мной тяжко», — передала слова педагога девочка.

В итоге школьница рассказала о случившемся маме, и та обсудила с учителем алгебры конфликт. Через некоторое время он уволился — по словам девочки, это произошло из-за того, что он понял: «преподавать в школе — не его стихия».

«Стремление разрушить ребенка»

Клинический психолог Дмитрий Старостин пояснил «Газете.Ru», что педагоги ведут себя подобным образом, чтобы одержать верх в конфликте со школьником, что свидетельствует об их некомпетентности.

«Это связано с неосознанным стремлением разрушить ребенка в ситуации конфликта. У преподавателя есть ожидания, что, подавив волю ученика к сопротивлению, можно переломить конфликтую ситуацию в свою сторону»,

— рассказал эксперт. При этом травля со стороны учителя в жизни школьника может обернуться критическими последствиями, отметил психолог.

«Если ребенок способен психически сопротивляться, то он конфронтирует до конца и не позволяет себя уничтожить. Но если у него подавлена воля к сопротивлению, то это может привести и к ухудшению самочувствия, и к возникновению суицидальных переживаний, а также непосредственно к попытке суицида. Особенно, когда это сочетается с тяжелой ситуацией в семье», — подчеркнул Старостин.