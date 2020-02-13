Против взяток: зачем больницы снимают пациентов у гинеколога

Пациентам медучреждений стоит быть готовыми к тому, что в кабинетах может проводиться видеосъемка. Более того, подписывая контракт на медицинские услуги, необходимо внимательно читать бумаги перед тем, как их подписать, поскольку в документах может быть пункт о согласии на съемку — об этом рассказала «Газете.Ru» специалист по медицинскому праву Анна Крюкова. Говоря о скандале в Калининградской области, когда несколько пациенток в женской консультации пожаловались, что в кабинете УЗИ прямо напротив кушетки была установлена камера, Крюкова отметила, что законодательство РФ не обязывает больницы вести видеосъемку — этот вопрос отдельно решает руководство конкретного медучреждения.

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«Видеосъемка может проходить только с согласия пациентов. Если в договоре, который пациентка подписывала, действительно был этот пункт про съемку, значит, она невнимательно прочитала бумагу», — пояснила юрист.

Что касается возможного нарушения врачебной тайны, то в данном случае этого не происходило, если больница не распространяла видеозапись и не передавала ее третьим лицам.

Однако, подчеркнула Крюкова, в этой ситуации спорным остается вопрос обработки персональных данных.

«Помимо согласия пациента на съемку необходимо соблюсти все требования к хранению и обработке персональной информации. Если клиника записывает видео с целью дальнейшего хранения — это уже является обработкой записей. Поэтому администрация должна иметь согласие пациентов на обработку их персональных данных и сообщить им о цели видеосъемки», — уточнила эксперт.

11 февраля жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА «Новости», что обратилась с жалобой в региональный минздрав и прокуратуру после того, как во время приема заметила видеокамеру в кабинете врача. В своем обращении девушка просила убрать камеры, поскольку видеосъемка нарушает ее права. По словам пациентки, никто в больнице не предупреждал ее о камере.

По факту обращения и сообщений СМИ следственное управление СКР по Калининградской области начало доследственную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. 13 февраля в пресс-службе регионального ведомства «Газете.Ru» сообщили, что проверка продолжается.

Между тем руководство медучреждения не видит ничего криминального в съемке пациентов по время приема. Главный врач областного роддома №4 Олег Седнев отметил, что видеозапись необходима для контроля качества медпомощи и состояния имущества в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности и предотвращения коррупции.

Он пояснил, что камеры были установлены после того, как в больнице накопились негативные отзывы пациентов об общении с врачами и нарушении доступности медпомощи, в том числе очередности приема. С момента установления камер жалобы практически прекратились, пояснил главврач.

По словам Седнева, доступ к данным видеомониторинга есть у него, частично у руководителей подразделений консультации и частично у системного администратора. Кроме того, в разрешении на обработку персональных данных, которое подписывают пациенты, есть и предупреждение, что проводится аудио- и видеосъемка. Таблички с информацией об этом размещены и на стенах в консультации.

«Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно. Видно рабочее место врача.

Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно», — заявил Седнев журналистам.

В региональном минздраве поддержали позицию медучреждения. Глава ведомства Александр Кравченко считает, что видеонаблюдение не только не нарушает права граждан, но и помогает им получать качественную медпомощь. По словам чиновника, системы видеонаблюдения также позволяют предотвратить возникновение конфликтов между врачом и пациентом. Кроме того, камеры в медучреждениях работают открыто.

«Мы очень четко понимаем, что все видеоматериалы, которые так или иначе фигурируют в системе видеонаблюдения медицинских организаций, соответствуют всем требованиям информационной безопасности», — резюмировал Кравченко. Он считает, что в таких ситуациях нет нарушения этических норм.