Расстрелял сослуживцев: сотрудник спецсвязи получил пожизненное

31-летнего жителя Брянска Александра Ефимова осудили на пожизненный срок в колонии особого режима за убийство двух сотрудников спецсвязи, сообщает региональный Следственный комитет. Кроме того, мужчину обязали выплатить по 1 млн рублей родственникам погибших.

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Согласно материалам Следкома, трагедия произошла 19 сентября 2019 года в 22.30 вечера. Тогда 31-летний водитель-фельдъегерь (военный курьер — «Газета.Ru») Александр Ефимов проник в расположенный на вокзале «Брянск-Орловский» офис Управления специальной связи по Брянской области, где он проходил службу.

В тот день мужчина не работал, но, воспользовавшись доверием двух коллег — дежурного по зданию и его помощника, прошел на территорию охраняемого объекта.

Оказавшись в раздевалке военнослужащих, Ефимов взял из шкафчика чужой пистолет, вернулся к пропустившим его сослуживцам и несколько раз выстрелил им в головы.

После этого злоумышленник забрал оружие погибших — это были два пистолета Макарова, писал сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также мужчина взял ключи от сейфа и отправился в хранилище офиса, откуда украл около 13,9 млн рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, он забрал флешку с записями камер видеонаблюдения, а также попытался поджечь здание, однако ему это не удалось.

По дороге домой осужденный выбросил одежду, в которой совершил преступление, и носитель с видеоматериалами. Похищенные пистолеты и деньги он спрятал у себя дома.

Следователям удалось найти одежду злоумышленника и деньги с оружием за один день — 20 сентября мужчина был задержан. В ходе допроса он признался, что пошел на преступление из-за долгов по кредитам.

Как уточняет региональный СК, ведомству удалось завершить расследование уголовного дела за два месяца.

В итоге Ефимова признали виновным в совершении убийства с разбойным нападением, разбое в особо крупном размере, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с помощью поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни, и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Через месяц произошла другая резонансная трагедия c расстрелом сослуживцев. 25 октября 2019 года рядовой воинской части поселка Горный Читинского района Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых военнослужащих и ранил еще двоих. Однако он не преследовал целей ограбить коллег.

В итоге против Шамстудинова возбудили дело части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Позже следствию стало известно о факте неуставных отношений в забайкальской части, в связи с чем уже 18 декабря Шамстудинов и несколько сослуживцев были признаны потерпевшими по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Адвокат рядового Равиль Тугушев рассказал «Газете.Ru», что 25 октября срочник заступил на боевое дежурство после бессонной ночи.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия»,

— пояснил юрист.

В итоге после тяжелого дежурства молодой человек решил не отдавать оружие в спецместо, а открыл огонь по военнослужащим.