Режим тишины: какую поправку готовят в Совфеде

Запрет на шум с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и праздничные дни хотят ввести в России, сообщает газета «Известия».

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Такую поправку в проект нового КоАП уже подготовили в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и в скором времени направят ее в Министерство юстиции.

«Шумовой» режим будет распространяться только на дома, введенные в эксплуатацию более 1,5 года назад. Физических лиц за дневной шум будут либо предупреждать в административном порядке, либо же штрафовать — на сумму от 500 до 3 тыс. рублей. Должностных лиц оштрафуют на 10-20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — на 10-25 тысяч. Если шуметь будет юрлицо — оно получит штраф в 20-40 тыс. рублей.

Минюст сообщил газете, что осведомлен о предлагаемой сенаторами поправке и «уже над ней работает».

Запрет на шум днем должен помочь защитить права семей с детьми на спокойную жизнь, заявила один из авторов поправки — сенатор Елена Афанасьева. «Резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — считает она.

В комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, занимающемся вопросами ЖКХ и недвижимости, пояснили, что дети должны иметь право на послеобеденный сон — и поправка направлена именно на это. «Конечно, необходимо определить параметры этой тишины, чтобы у нас не встали заводы», — сказал председатель комитета сенатор Алексей Майоров.

Есть мнение, что регулирование шумового режима должно быть отдано на откуп регионам. Член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова напомнила, что у каждого региона «своя историко-культурная специфика».

«Например, в регионах, где большинство населения исповедует ислам, неотъемлемой частью жизни людей является призыв на молитву, который повторяется несколько раз в день. Это даже не традиция, а часть неприкосновенного культурного кода. Здесь причесывать всех под одну гребенку нельзя», — отметила она.

Ночная тишина, впрочем, дело совсем другое, подчеркнула Рукавишникова. По ее словам, ночью отсутствие шума должно быть обеспечено по всей территории Российской Федерации.

В свою очередь, адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев заявил «Известиям», что сложности могут возникнуть с обеспечением поправки — которая вполне вписывается в российское законодательство.

«Сложно себе представить, что полиция будет выезжать по каждому случаю нарушения тишины», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в Москве закон о тишине действует именно в такой редакции, какую предлагают сенаторы распространить на всю Россию. Закон о тишине в столице был принят Мосгордумой зимой 2015 года.

В начале февраля стало известно, что в Государственной Думе предложили ужесточить наказание для людей, нарушающих тишину по ночам и мешающих жить соседям. Авторы законопроекта предлагают запретить шуметь в жилых домах по всей стране с 23.00 до 7.00. Штраф за возмущение спокойствия предлагается назначить в размере от 5 до 50 тыс. рублей, причем выписывать его собственникам квартир предлагают за систематическое нарушение тишины — если шумят чаще двух раз в месяц.

В столице сейчас также запрещается делать ремонт с 19.00 до 9.00. Штрафы для граждан составляют 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 8 тыс. рублей, для организаций — от 40 до 80 тыс. рублей.

Законопроект предполагает, что штрафовать будут собственников квартир за «злостное» нарушение тишины — более двух раз в месяц. За уровень шума арендаторов квартир будут отвечать владельцы жилплощади. Если правила не будут соблюдать кафе и прочие заведения, то их могут закрыть на 90 дней.

Нарушением тишины не считаются звуки обычной жизнедеятельности человека — шум шагов, воды, крик ребенка. Рассмотреть поправки предполагается уже весной на очередной сессии Госдумы.

Сейчас люди, страдающие из-за шумных соседей, пытаются решить проблему своими методами — не всегда в рамках закона. Так, 26 августа прошлого года в Красноярске 41-летний мужчина обстрелял из травматического оружия «слишком шумных» гостей, которые пришли в квартиру поблизости. Гости были внизу, а сосед разговаривал, высунувшись из окна. Мужчина сделал замечание, разгорелся конфликт. Тогда в ход пошло оружие — красноярец достал пистолет и выстрелил несколько раз. Пуля попала в 33-летнего жителя города, которому пришлось оказывать медицинскую помощь.