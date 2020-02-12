«Жизнь ворам»: как полицейские в Тюмени «гуляли и шутили»

Банкет полицейских начальников в одном из ресторанов Тюмени стал поводом для проверки со стороны Следственного комитета. Об этом сообщает издание «Новый день».

На опубликованной в сети видеозаписи видно, как тюменские силовики празднуют повышение коллеги — следователь Рафик Аглиулин получил звание майора — под крики «АУЕ!» и «Жизнь ворам!».

В ресторане в этот момент присутствовали начальник областного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД, его заместитель и другие полицейские чины. В материале указано, что видео снимал некий гражданин, имеющий несколько судимостей — именно он и выкрикивал «воровские лозунги».

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Вскоре после скандала один из участников застолья рассказал радиостанции «Говорит Москва», что происходившее было шуткой.

«Силовики гуляли, все же люди, вы же сами понимаете», — заявил он.

Аббревиатура АУЕ — один из символов «блатной» субкультуры, она означает «арестантский уклад един». И произошедшее в Тюмени — далеко не первый случай, когда общественность обнаруживает связь правоохранительных органов и криминального мира.

Скандал вокруг возможной связи полицейских и криминалитета разгорелся в январе 2019 года в Хабаровской области. В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой была запечатлена похоронная процессия из более 100 человек, провожавшая в последний путь «вора в законе» Зарубу.

Один из жителей Амурска заявил, что в похоронах участвовали местные полицейские, в том числе и глава районного УВД, который якобы нес гроб с телом усопшего. По данным агентства «Росбалт», к мужчине «незамедлительно приехали полицейские», потребовавшие удалить видео со всех ресурсов, в противном случае «будут проблемы».

Вскоре после этого руководитель пресс-службы ГУ МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева заявила, что сведения о присутствии начальника УВД по Амурскому району на похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина (Зарубы) не соответствуют действительности. Кроме того, в прокуратуре Хабаровского края сообщили, что заявления о присутствии прокурора города Амурска на похоронах умершего от рака Зарубы также лживы.

По данным местных СМИ, в похоронах «вора в законе» участвовали от 350 до 400 человек, траурную процессию сопровождал кортеж.

Гроб несли по проезжей части, в результате чего образовалась пробка. Участники траурной процессии даже пытались перекрыть движение, отметили в МВД, но им не позволили сделать это сотрудники ГИБДД.

В 2018 году на Дальнем Востоке произошел еще один криминальный скандал с большим резонансом. В конце октября СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный член кровавой «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз запечатлен в колонии за столом, полном деликатесов: икры и крабов. ФСИН признала подлинность снимков и сообщила, что они были сделаны в 2015 году. Ведомство провело служебную проверку в ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, и выявило там нарушения внутренних правил.

В результате к строгой дисциплинарной ответственности был привлечен начальник УФСИН России по Амурской области, еще несколько сотрудников колонии были уволены.