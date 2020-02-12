Последняя стадия: экс-полковник ФСИН покончил с собой в суде

В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве. Об этом говорится в официальном заявлении Чертановского суда.

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«Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела — 3 года с отбыванием в колонии строгого режима, — уточняет пресс-служба. — Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривают от 7 до 15 лет лишения свободы). Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере».

В Чертановском суде отметили: каким образом обвиняемому удалось пронести в здание суда орудие убийства, пока что остается неизвестным. Мужчина находился под подпиской о невыезде — как следует из карточки, размещенной на сайте суда, рассмотрение его дела началось в декабре 2019 года.

По данным РЕН ТВ, орудие убийства Виктор Свиридов достал, когда суд удалился в совещательную комнату. В результате осужденный скончался до приезда скорой помощи от ранения.

Как рассказал изданию «Подъем» адвокат Свиридова Григорий Иванищев, он не знал о наличии орудия убийства у подзащитного на заседании. «Он входил отдельно, раньше приехал где-то на полчаса до назначенного времени. Сейчас здесь следственная группа как раз работает и выясняет, каким образом у него оказалось [орудие убийства]», — отметил юрист. При входе в здание Свиридова обыскали, однако рамка металлодетектора не сработала. Тогда охранник Эдуард Нефедов провел обыск самостоятельно — по информации Telegram-канала Baza, он нашел у подсудимого только фляжку с алкоголем: спиртное вылили, а саму посуду вернули владельцу.

Защита Виктора Свиридова рассчитывала, что суд учтет его заболевание — рак четвертой степени, — а также наличие награды за ликвидацию Чернобыльской катастрофы, и даст ему условный срок. Однако его осудили на три года колонии строгого режима.

Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова, пишет ТАСС. Однако, как передает Telegram-канал Mash, Свиридов до последнего настаивал на собственной невиновности.

Он требовал провести фонографическую экспертизу аудиозаписи с места преступления — на ней он якобы вымогал 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова в ресторане ТЦ «Глобал-Сити» в 2019 году. Суд отказал ему в этом требовании.

Самоубийство в зале Чертановского суда дало повод Следственному комитету России запустить доследственную проверку — ведомство изучит, каким образом обеспечивалась безопасность в здании. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.

По результатам проверки СК решит вопрос о заведении уголовного дел, а пока следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливая полную картину произошедшего.